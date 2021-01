Tijdens de bestorming van het Capitool door aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump zijn in de omgeving twee pijpbommen aangetroffen, schrijft de politie van het Capitool donderdag in een statement over het incident. De explosieven waren volgens de politie gevaarlijk en waren in staat "grote schade" aan te richten.

Opgeroepen deskundigen hebben de explosieven, die in straten rondom het Capitool werden aangetroffen, onschadelijk gemaakt en overgedragen aan de FBI. In een van de straten werd tevens een verdacht voertuig aangetroffen, dat door de agenten is onderzocht en veiliggesteld, aldus chef van de Capitoolpolitie Steven Sund.

De eigenaar van het verdachte voertuig, evenals dertien anderen zijn door de Capitoolpolitie aangehouden voor het bestormen van het overheidsgebouw. Agenten van de politie van Washington hebben nog eens meer dan zestig anderen gearresteerd voor het overtreden van de avondklok in de stad.

Een grote groep aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump brak woensdag door de barricades van het Capitool en bestormde het gebouw. Congresleden waren op dat moment aan het debatteren over de verkiezingsuitslag. Na enkele uren werd de zitting hervat en bevestigde het Congres Joe Biden als volgende president van de Verenigde Staten.

Vrouw in Capitool werd doodgeschoten door agent

Bij de bestorming raakten meer dan vijftig agenten gewond, laat de politie van het Capitool weten. Vier mensen kwamen om het leven, van wie in drie gevallen de doodsoorzaak nog niet naar buiten is gebracht.

Een vrouw is aan haar verwondingen overleden nadat ze in het Capitool werd neergeschoten. De vrouw, een fanatieke voorstander van Trump, is door een agent neergeschoten, zo is te lezen in de verklaring van de politie.

"Terwijl demonstranten hun weg richting het Huis van Afgevaardigden forceerden, waar op dat moment Congresleden zich schuilhielden, heeft een agent zijn wapen gebruikt en daarbij een volwassen vrouw geraakt", schrijft Sund. De desbetreffende agent is in afwachting van het onderzoek door de federale diensten op non-actief gezet.

Politie zegt 'trots' te zijn op eigen optreden, maar krijgt veel kritiek

Sund spreekt met lof over het optreden van de agenten, die volgens hem "dapper" hebben opgetreden toen de relschoppers het gebouw bestormden. "De gewelddadige aanval op het Capitool is iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt in de dertig jaar dat ik werkzaam ben bij de politie", aldus Sund. Hij noemt de rellen "crimineel oproerend gedrag", en prijst het "heldhaftige optreden" van zijn dienders.

Het optreden van de politie krijgt echter veel kritiek. Zo stelden verschillende politici, onder wie Democraat Zoe Lofgren, dat de bestorming "serieuze veiligheidsproblemen" aan het licht heeft gebracht.

Ook trekken critici vergelijkingen met de Black Lives Matter-protesten van vorig jaar, waarbij de politie vaak massaal aanwezig was en zwaarder ingreep terwijl daar minder aanleiding voor was.

De politie heeft een diepgaand onderzoek naar de bestorming, de veiligheidsvoorschriften en het politiebeleid aangekondigd.