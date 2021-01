Vicepresident en senaatsvoorzitter Mike Pence heeft Joe Biden en Kamala Harris in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) formeel bevestigd als de volgende president en vicepresident van de Verenigde Staten. Het tellen van de kiesmannen liep uren vertraging op door de bestorming van het parlementsgebouw door Trump-aanhangers en bezwaren tegen de uitslagen in een tweetal staten.

Normaal gesproken is de telling slechts een formaliteit, maar een aantal Republikeinse parlementariërs diende bezwaren in tegen de uitslagen in de swingstaten Arizona en Pennsylvania. Hoewel deze pogingen bij voorbaat waren gedoemd tot falen, zorgden ze wel voor de nodige vertraging.

Pence zei eerder al dat hij de president niet zou helpen bij diens poging de verkiezingsuitslag door het Congres te laten saboteren. De vicepresident sprak als voorzitter van de Senaat de einduitslag uit in het Congres. Biden won 306 kiesmannen, Trump kreeg er 232.

Uiteindelijk steunden minder Republikeinse senatoren en Huis-leden de twee bezwaren dan vooraf werd verwacht. Een deel van hen zag af van de plannen na de bestorming van het parlement. Een bezwaar op de uitslag van de staat Wisconsin werd door geen enkele senator gesteund en werd daardoor niet in behandeling genomen.

President Trump reageerde donderdagochtend in een verklaring op de ontwikkelingen in het Congres. "Hoewel ik het volledig oneens ben met de uitkomst van deze verkiezingen, en ik daarin word gesteund door de feiten, zal desondanks een ordentelijke machtsoverdracht plaatsvinden op 20 januari", schreef hij.

Vrees voor rellen bij inauguratie

De gekozen president Biden en vicepresident Harris worden op 20 januari geïnaugureerd in Washington. De plaatselijke autoriteiten houden rekening met een herhaling van de gebeurtenissen van woensdag.

De Democraten hebben bij het aantreden van Biden een meerderheid in zowel het Huis als de Senaat, nadat twee Democratische kandidaten woensdag wonnen bij de senaatsverkiezingen in Georgia. Dit zal het makkelijker voor hem maken om beleid door te voeren.