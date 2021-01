Het Amerikaanse Congres kwam woensdag bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Ongeveer een uur nadat de zitting in het Capitool was begonnen, bestormden Trump-aanhangers het gebouw en brak er chaos uit in het hart van de Amerikaanse democratie. NU.nl heeft op een rij gezet hoe dat precies verliep.

12.00 uur (18.00 Nederlandse tijd): Duizenden Trump-aanhangers bij het Capitool

Duizenden Trump-aanhangers zijn naar Washington gekomen om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. In een toespraak voor een groep aanhangers voor het Witte Huis herhaalde Trump dat hij de verkiezingsuitslagen niet erkent en niet opgeeft.

In het Capitool komen de leden van de Senaat en Huis van Afgevaardigden bijeen om te stemmen over de aanstelling van Joe Biden als president.

Vicepresident Mike Pence benadrukt vlak voor de zitting dat hij slechts een ceremoniële positie bekleedt en niet de uitslag van de zitting kan veranderen. Daarmee gaat Pence in tegen Trump, die meerdere keren benadrukte dat de vicepresident de kiesmannen "terug moet sturen".

14.19 uur (20.19 uur Nederlandse tijd): Aanhangers breken door barricades Capitool

Honderden Trump-aanhangers breken door de barricades van het Capitool. Niet veel later dringen ze ook het gebouw binnen.



Congresleden worden uit het gebouw geëvacueerd. Ze dragen gasmaskers omdat er traangas wordt gebruikt. Sommige congresleden proberen tevergeefs de deuren naar de Senaatsvloer te blokkeren.



Er wordt iemand neergeschoten in het Capitool, later wordt bekend dat gaat om een vrouwelijke Trump-supporter. Het is onduidelijk wie haar heeft neergeschoten. Later op de avond blijkt dat er uiteindelijk vier personen zijn overleden op en rondom het Capitool.

Congresleden schuilen onder bankjes tijdens de bestorming Congresleden schuilen onder bankjes tijdens de bestorming Foto: ANP

15.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd): Avondklok afgekondigd

De burgemeester van Washington kondigt een avondklok af vanaf middernacht tot donderdag 12.00 uur (Nederlandse tijd).

Er zijn nog altijd Trump-aanhangers in het Capitool, met vlaggen en wapens. Ze zijn onder meer in de kamers van de congresleden en op de Senaatsvloer.



Republikeinen en Democraten roepen op Twitter de demonstranten op om het gebouw te verlaten. Trump "roept iedereen op om vreedzaam te blijven", maar het oproepen van zijn aanhang om te stoppen met de bestorming blijft uit.

Trump-aanhangers in het Capitool Trump-aanhangers in het Capitool Foto: ANP

16.00 uur (22.00 Nederlandse tijd): Joe Biden houdt een toespraak

De Amerikaanse president-elect Joe Biden veroordeelt in een toespraak de bestorming van het congres. "Op dit moment wordt onze democratie op een ongeëvenaarde manier aangevallen. Dit is geen protest, maar een opstand. Ik ben geschokt en verdrietig dat ons land zo'n duister punt heeft bereikt."

Ook de zittende president Trump brengt een statement uit. Hij herhaalt zijn ongefundeerde stelling dat de verkiezingen zijn "gestolen" en dat hij ze heeft gewonnen. Hij voegt eraan toe dat mensen nu naar huis moeten gaan.



Inmiddels is de oproerpolitie ook het overheidsgebouw binnengegaan. Van zichtbare arrestaties lijkt nog geen sprake.

17.00 uur (23.00 Nederlandse tijd): Demonstranten trekken langzaam weg uit Capitool

Trump roept zijn aanhangers uiteindelijk toch op om naar huis te gaan. De rust lijkt redelijk terug te keren bij het Capitool. Dat komt overigens niet door het optreden van de politie, maar vooral omdat de Trump-aanhang uit eigen beweging vertrekt.



Om 23.38 uur Nederlandse tijd zijn alle Trump-aanhangers uit het gebouw verwijderd. De politie begint ook met het leegvegen van de omgeving rondom het overheidsgebouw. Agenten trekken in rijen op en mensen worden gedwongen het gebied te verlaten. Regelmatig zijn ontploffingen te horen, waarschijnlijk van flitsgranaten.

18.00 uur (0.00 uur Nederlandse tijd): Avondklok gaat in, Congres wil weer bijeenkomen

De avondklok is inmiddels ingegaan in Washington, maar het blijft onrustig op straat met Trump-aanhangers. Mitch McConnell heeft aangekondigd dat hij de stemming in het congres wilt voortzetten.



Verschillende sociale media, waaronder Facebook, Instagram en Youtube, hebben inmiddels een video verwijderd van Donald Trump, waarin hij opnieuw zegt dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen en dat de bestorming daarvan een logisch gevolg is. Twitter besluit Trump's account voor 12 uur te blokkeren, Facebook en Instagram volgen niet veel later met een ban van 24 uur.

Inmiddels wordt ook bekend dat de eerder neergeschoten vrouw aan haar verwondingen is overleden. Het gaat om een oud-veteraan en Trump-aanhanger uit San Diego.



20.00 (2.00 uur Nederlandse tijd): Congress weer bijeen

Enkele uren nadat Trump-aanhangers het Capitool bestormden zit het congres weer bijeen. Het tellen van kiesmannen voor de presidentsverkiezingen zal woensdagavond nog hervat worden.



Voor zover bekend zijn er 52 aanhoudingen verricht: in ieder geval dertig voor het schenden van de avondklok en dertien voor onder meer het bestormen van het Capitool en het mishandelen van agenten.



Enkele ministers van het kabinet van Trump overwegen om het 25e amendement in te zetten om Trump af te zetten, meldt CNN op basis van Republikeinse bronnen. Het zou nog om verkennende gesprekken gaan.

