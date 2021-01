De senatoren in het Amerikaanse Congres zijn woensdag om 20.00 uur (2.00 uur Nederlandse tijd) weer bij elkaar gekomen, enkele uren nadat Trump-aanhangers het Capitool hadden bestormd. De vergadering rondom het tellen van kiesmannen voor de presidentsverkiezingen is donderdagochtend nog steeds gaande.

Vicepresident Mike Pence opende de vergadering in de Senaat. Hij keurt het geweld van woensdag af en zegt dat de bestormers niet gewonnen hebben en dat geweld nooit zal winnen. De vicepresident eindigt zijn betoog met: "Laten we nu aan het werk gaan", waarna geapplaudisseerd werd.

De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell zegt dat de regering zich niet zal laten intimideren. "We zullen onze taken uitvoeren onder de constitutie en voor onze natie. En dat doen we vanavond."

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, noemt woensdagavond "een vlek" in de Amerikaanse geschiedenis. "Eentje die we niet snel zullen vergeten." Volgens hem zijn de ongeregeldheden veroorzaakt door de president, die continu complottheorieën met zijn aanhangers deelt. "Dit zou nooit zijn gebeurd zonder Trump."

Verschillende politici die van plan waren om bezwaar te maken tegen de verkiezingsuitslag, hebben besloten om daar vanwege de ongeregeldheden van af te zien. Onder anderen Kelly Loeffler, die eerder op de dag haar zetel in Georgia verloor, belooft de uitslag te certificeren.

Na het debat over de bezwaren kan het tellen van de kiesmannen beginnen. Dan wordt Joe Biden in het Congres formeel uitgeroepen tot de volgende president van de Verenigde Staten.

Capitool bestormd uur na zitting over presidentsverkiezingen

Het Amerikaanse Congres kwam woensdag bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Ongeveer een uur nadat de zitting in het Capitool begonnen was, bestormden Trump-aanhangers het gebouw. Daarop werd de vergadering stilgelegd en werd het Congres ontruimd.

Rond 23.45 uur (Nederlandse tijd) waren de Trump-aanhangers uit het gebouw verwijderd. Buiten het Capitool zijn ondanks een avondklok momenteel nog veel relschoppers aanwezig.

Er zijn in totaal 52 arrestaties verricht onder de Trump-aanhangers. De Nationale Garde is gemobiliseerd om de lokale politie te assisteren.

