De vrouw die in het Capitool werd neergeschoten tijdens de bestorming door Trump-aanhangers is aan haar verwondingen overleden, heeft de politie van Washington woensdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw heeft neergeschoten.

De politie bevestigde eerder al dat er iemand in het Capitool was neergeschoten. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat een vrouw wordt neergeschoten in het parlementsgebouw. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Vele Trump-demonstranten bestormden woensdag het Capitool, waar het Congres op dat moment samen was gekomen om te debatteren over het stemmen van de kiesmannen. De definitieve verkiezingsuitslag zou die avond ook worden vastgesteld.

Door de bestorming van de relschoppers moest de zitting echter worden uitgesteld. De Trump-demonstranten braken door de barricade voor het Capitool en wisten in het gebouw te komen. De aanwezige Congresleden moesten in veiligheid worden gebracht.

De politie heeft meerdere arrestaties verricht: CNN schrijft dat het dertien arrestaties betreft, andere media spreken over enkele tientallen. Vijf mensen zouden tijdens de onrust gewond zijn geraakt, onder wie een agent.

De Nationale Garde is onderweg naar Washington om de lokale politie te assisteren. Om de onrust te beteugelen heeft de burgemeester van de stad een avondklok ingesteld. Ook in de staat Virginia geldt tot zeker donderdagochtend de noodtoestand.