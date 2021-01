Chaotische, schokkende en historische taferelen ontvouwen zich in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Deze vragen stuurden jullie, onze bezoekers, ons over de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.

Over het herstellen van de orde in Washington...

Wie heeft nu de zeggenschap over het leger. Kan Biden die al inzetten? Of heeft Trump nog de regie?

Trump is nog tot 20 januari president en opperbevelhebber van het leger.

Wie heeft het gezag om eventueel het leger (The National Guard) eropaf te sturen als het uit de klauwen loopt? Want denk niet dat Trump hier iets tegen doet.

Elke staat heeft een eigen contingent reservisten van de Nationale Garde. Die kunnen door de staat worden ingezet of worden uitgeleend aan de federale overheid. In Washington, deel van het District of Columbia en geen staat, dient de burgemeester een verzoek in bij het Pentagon.

Dat is in dit geval gebeurd en goedgekeurd. Eenheden van de National Guard waren woensdagavond op weg naar de hoofdstad.

Over de verstoorde bevestiging van de verkiezingsuitslag door het Congres...

Wat voor een effecten kan dit protest hebben op het verdere verloop van de machtsoverdracht? Is de kans groot dat de Georgia stemmen nogmaals herteld zullen worden?

Los van de chaos rond het Capitool, die uiteraard voorkomt dat de parlementariërs hun werk kunnen hervatten, zou het protest verder geen gevolgen op het verkiezingsproces moeten hebben.

Of er een hertelling zal plaatsvinden in Georgia heeft ook niets met deze gebeurtenissen te maken. Volgens de wet in die staat kunnen die worden aangevraagd door een van beide kandidaten als het verschil tussen hen 0,5 procentpunt of minder is. Ook plaatselijke verkiezingsfunctionarissen kunnen een verzoek tot hertelling indienen als ze een concreet vermoeden hebben dat er fouten zijn gemaakt of er fraude heeft plaatsgevonden.

Over mogelijke gevolgen voor de president...

Kan Trump buitenspel worden gezet via het 25ste amendement? Zo ja, hoe krijgen ze die meerderheid bij elkaar tijdens een crisissituatie als deze?

Het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet stelt dat de president wordt vervangen door de vicepresident indien hij niet langer in staat is zijn functie te beoefenen. Dat zou moeten worden vastgesteld door de president zelf of door zijn vicepresident en een meerderheid van zijn kabinet.

In theorie zouden vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet hiertoe kunnen besluiten, maar dankzij een aantal factoren, zoals de politieke verhoudingen en de grip van Trump op de Republikeinse Partij, is dat bijzonder onwaarschijnlijk.

Kan een zittende President, in dit geval Trump, vervolgd worden voor opruiing, aanzetten tot geweld of bv verstoring van de openbare orde?

Het Amerikaanse ministerie van Justitie hanteert de richtlijn dat een zittende president niet vervolgd kan worden. Die regel werd ook gevolgd in het Ruslandonderzoek.

Bovendien is het vaak erg lastig om intentie aan te tonen. Wat wil dat zeggen? Bewijs maar eens dat Trump met zijn woorden de bedoeling had om zijn aanhangers het Capitool te laten bestormen. Dat is juridisch heel ingewikkeld. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme politieke gevoeligheid.

Kortom, je zou theoretisch gezien wellicht een zaak tegen de president kunnen formuleren, maar de kans dat hij vervolgd wordt voor de ontwikkelingen van vandaag is zeer klein.

Over andere zaken...

Er duiken foto’s op van een aantal bestormers van het Capitool die Antifa-helmen dragen en Antifa-tattoos dragen. Is hier al wat over bekend?

Nee, en het is aan te raden heel voorzichtig te zijn met dit soort foto's, die niet à la minute kunnen worden geverifieerd. In het verleden is met grote regelmaat nepnieuws verspreid op chaotische momenten zoals dit.

Op het eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk dat herkenbare antifa-provocateurs zich veilig kunnen bewegen in een menigte van betogers die hen als de aartsvijand zien. Dat nodigt uit tot voorzichtigheid.

Wat als Joe Biden, net als John F Kennedy, wordt doodgeschoten, blijft Donald Trump dan aan als president?

Nee, hij heeft de verkiezingen verloren. In dat geval zou Bidens running mate/vicepresident, Kamala Harris, het overnemen.