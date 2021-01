De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdagavond gereageerd op de bestorming van het Capitool in Washington DC door zijn aanhangers. De president herhaalde zijn ongefundeerde claim dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en riep hen op naar huis te gaan. "We hebben vrede nodig."

"Ik ken uw pijn, ik weet dat u bent gekwetst", zei Trump in een videoboodschap gericht aan de betogers. "We hebben verkiezingen gehad die van ons zijn gestolen. Het was een monsterwinst [voor mij] en iedereen weet dat, vooral de tegenpartij. Maar u moet nu naar huis gaan, we moeten vrede en law and order hebben en onze geweldige mensen van law and order respecteren. We willen niet dat iemand gewond raakt."

"Het is een hele moeilijke tijdsperiode. Er is nog nooit een tijd als deze geweest, waarin zoiets is gebeurd, waarin ze het van onze allemaal konden stelen, van mij, van u, van ons land. Dit waren frauduleuze verkiezingen, maar we kunnen deze mensen niet in de kaart spelen", aldus de president. "We hebben vrede nodig. Dus ga naar huis - we houden van u en u bent heel speciaal. U ziet wat er gebeurt, u ziet hoe anderen worden behandeld, die zo slecht en zo kwaadaardig zijn. Ik weet hoe u zich voelt, maar ga naar huis en ga naar huis in vrede.

De president vroeg zijn aanhangers in het Capitool eerder op de avond in een tweet om geweldloos te protesteren en bevelen van aanwezige autoriteiten op te volgen. Dat hielp niet: de demonstranten wisten de plenaire zaal van de Senaat binnen te dringen. Agenten vuurden daarop schoten af. Zeker een persoon raakte zwaargewond.

Trumps toekomstige opvolger, Democraat Joe Biden, veroordeelde de bestorming en legde de verantwoordelijkheid daarvoor bij de huidige president. "De woorden van een president betekenen veel, hoe goed of slecht de president ook is. Ze kunnen inwoners inspireren, of hen aanzetten tot acties."