De Senaat en het Huis van Afgevaardigden debatteerden woensdag in het Capitool over de verkiezingsuitslag. Trump riep zijn aanhangers op massaal naar Washington te komen om te protesteren tegen de uitslag, die in zijn ogen frauduleus is. Duizenden pro-Trump-demonstranten verzamelden zich vervolgens bij het Capitool. Foto: ANP