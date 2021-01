Het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington is afgegrendeld, nadat demonstranten er door barricades braken en het gebouw hebben bestormd. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben onverwacht een noodpauze ingelast.

Volgens persbureau Reuters zijn de aanwezige leden van het Huis door de politie verzocht gasmaskers onder hun stoelen vandaan te halen en die indien nodig op te zetten. Buiten het gebouw heeft de politie traangas ingezet tegen de demonstranten.

De demonstranten zijn inmiddels ook in het gebouw. Parlementariërs en medewerkers die in het gebouw zijn kregen het advies van de beveiliging niet bij ramen te gaan staan vanwege een "externe dreiging". Wie buiten is moet dekking zoeken.

Het Amerikaanse Congres kwam woensdag bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is.

Trump roept demonstranten op tot vreedzaamheid

Terwijl zijn aanhangers het Congres bestormden uitte Trump kritiek op zijn eigen vicepresident, Mike Pence. Die "had niet de moed om te doen wat had moeten gebeuren om ons land en onze grondwet te beschermen", schreef Trump op Twitter. "De Verenigde Staten eisen de waarheid!", voegde hij daaraan toe.

Niet veel later riep de president de demonstranten op vreedzaam te blijven. "Steun de politie van het Capitool en de handhaving. Ze staan aan onze kant", twitterde Trump. Hij vraagt zijn aanhangers echter niet te vertrekken.

76 Demonstranten botsen met politie tijdens bestorming Capitool

Washington stelt avondklok in om onrust

In Washington geldt vanaf middernacht (Nederlandse tijd) een avondklok vanwege de bestorming van het parlement door aanhangers van president Trump, zo heeft burgemeester Muriel Bowser besloten. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op.

Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Ook journalisten mogen hun werk blijven doen.

