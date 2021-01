Het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington is afgegrendeld, nadat aanhangers van de zittende president Trump er door barricades braken en het gebouw hebben bestormd. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben de zitting over certificeren van de stemmen op aankomend president Joe Biden stil moeten leggen.

Het Amerikaanse Congres kwam woensdag bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Ongeveer een uur nadat de zitting in het Capitool was begonnen, bestormden Trump-aanhangers het gebouw. De politie zette daartegen ook traangas in.

Een aantal relschoppers braken door tot in het gebouw. Een van de Trump-aanhangers, een nog onbekende vrouw, raakte zwaargewond toen ze werd neergeschoten in het Capitool.

Washington heeft vanwege de onrust een avondklok ingesteld die vanaf middernacht (Nederlandse tijd) moet gelden, zo heeft burgemeester Muriel Bowser besloten. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op. Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Ook journalisten mogen hun werk blijven doen.

76 Trump-aanhangers botsen met politie tijdens bestorming Capitool

Staten sturen National Garde naar Washington

De staten Virginia en Maryland sturen de Nationale Garde naar het Capitool in Washington. Gouverneur Ralph Northam van Virginia stuurt tweehonderd man op verzoek van burgemeester Bowser.

Een overheidsfunctionaris liet weten dat ook de federale politiedienst FBI is ingezet om de politie op het Capitool te ondersteunen in het beschermen van "federaal eigendom".

Kort na Northam liet ook de woordvoerder van president Donald Trump weten dat de Nationale Garde van de stad Washington wordt ingezet, samen met andere federale veiligheidstroepen.

De gouverneur van Maryland, Larry Hogan, meldde niet veel later op Twitter dat ook vanuit zijn staat troepen van de Nationale Garde naar Washington worden gestuurd. Ook laat hij politiemensen van zijn staat afreizen naar de hoofdstad om de politiediensten daar bij te staan.

