Welkom in dit liveblog. Mijn naam is Joost Nederpelt en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in Washington.

Terwijl het Amerikaanse Congres in vergadering was over het certificeren van de stemmen op aankomend president Joe Biden, is het misgegaan in Washington. Door president Donald Trump opgezweepte aanhangers hebben het Congresgebouw bestormd en zijn inmiddels binnen. Heb je vragen? Stel ze op NUjij of mail ze naar redactie@nu.nl. Wellicht zie je het antwoord straks voorbijkomen.