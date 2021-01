Wat staat er precies te gebeuren in het Congres?

Beide kamers, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, houden een zeldzame gezamenlijke zitting. De senatoren begeven zich door de cirkelvormige rotunda van het Capitool in Washington naar de (grotere) plenaire zaal van het Huis.



Onder leiding van de voorzitter van de Senaat, vicepresident Mike Pence, worden de gecertificeerde uitslagen van de stemmingen in het Kiescollege op 14 december - de daadwerkelijke presidentsverkiezingen - gepresenteerd, in een mahoniehouten doos. Pence verdeelt ze over vier tellers, twee Republikeinen en twee Democraten.



De tellers lezen de uitslagen voor. Congresleden kunnen per staat bezwaar maken. Als ze dat schriftelijk doen, met de handtekeningen van tenminste één afgevaardigde en één senator, dan wordt de zitting geschorst en keren de senatoren terug naar hun eigen zaal. Beide kamers debatteren maximaal twee uur lang over de bezwaren en stemmen daar vervolgens over.



Een groot aantal Republikeinse afgevaardigden en senatoren hebben al aangekondigd dergelijke bezwaren in te zullen dienen. Zij steunen de ongefundeerde bewering van president Donald Trump dat de Democraten zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige verkiezingsfraude. Een groot deel van de Republikeinse kiezers zegt die ook te geloven.



De bezwaren zullen uitlopen op debatten vol politiek theater, maar de winst van Democraat Joe Biden lijkt veilig: voor het verwerpen van de uitslag uit een staat is de goedkeuring van zowel het Huis als de Senaat nodig. De Democratische meerderheid in het Huis maakt die uitkomst bijzonder onwaarschijnlijk.