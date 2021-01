Mike Pence opent vergadering in Senaat, telling mogelijk snel hervat

Vicepresident Mike Pence heeft zojuist de vergadering weer geopend in de Senaat. De telling van de kiesmannen kan mogelijk snel gaan beginnen. Pence keurt het geweld van woensdag af en zegt dat de bestormers niet hebben gewonnen en dat geweld nooit zal winnen. Hij eindigt zijn betoog met: "Laten we nu aan het werk gaan." Daarop volgde applaus in de Senaat.



De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell zegt dat de regering zich niet zal laten intimideren. "We zullen onze taken uitvoeren onder de constitutie en voor onze natie. En dat doen we vanavond. We gaan de boodschap uitvoeren van de Amerikaanse stemmer. Dat doen we al vier eeuwen, onder elke omstandigheid, ook tijdens een oorlog en een burgeroorlog. Het is het klokwerk van onze democratie."



"We zijn nooit afgeschrikt in het verleden [om onze taak uit te voeren] en dat zullen we ook niet nu laten gebeuren", aldus McConnell, die vervolgt de uitslag woensdagavond te certificeren.



Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, noemt woensdagavond "een vlek" in de Amerikaanse geschiedenis. "Eentje die we niet snel zullen vergeten." Schumer eist dat de verantwoordelijken voor de bestorming worden vervolgd. Volgens hem zijn de ongeregeldheden veroorzaakt door de president, die zijn aanhangers continu complottheorieën vertelt. "Dit zou nooit zijn gebeurd zonder Trump."