Amerikaanse media: Mogelijk pijpbommen gevonden bij overheidsgebouwen in Washington

Bij vestigingen van het Republikeins Nationaal Comité, het Democratisch Nationaal Comité en bij het Capitool zijn woensdag mogelijke pijpbommen gevonden, zo melden onder meer CNN en The New York Times op basis van bronnen.



Volgens laatstgenoemde is een explosief bij het Republikeins Nationaal Comité inmiddels gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Bij de andere pakketjes wordt nog gekeken of het inderdaad om een explosief gaat.