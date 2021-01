De Democratische partij in de Verenigde Staten heeft woensdag, te midden van alle onrust in Washington, een functionele meerderheid in de Senaat veroverd. De overwinningen van twee Democratische senaatskandidaten in Georgia is een bepalend moment voor de koers van de regering-Biden in de komende twee jaar.

Amerikaanse media, onder wie CNN en AP, meldden dat de Democraten Raphael Warnock en Jon Ossoff hun Republikeinse tegenstanders hebben verslagen in de tweede ronde van de race om de twee senaatszetels van hun staat.

Terwijl de stemmen in Georgia werden geteld, bestormden aanhangers van de vertrekkende president Donald Trump het Capitool, waar op dat moment werd gedebatteerd over de verkiezingsuitslag.

Aanstaand president Joe Biden heeft woensdagavond de bestorming veroordeeld en noemde deze "een ongeëvenaarde aanval op de democratie".

De Nationale Garde is onderweg naar Washington om de onrust een halt toe te roepen.

Winst Democraten maakt regeren Biden makkelijker

De Democraten hebben al een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en kunnen dankzij de winst in de Senaat de komende jaren makkelijker regeren.

De Senaat speelt een belangrijke rol bij wetgeving en bij de benoeming van kabinetsleden en rechters. Als een van de twee te verdelen zetels naar een Republikein was gegaan, kon de regering-Biden flink worden tegengewerkt.

Ossoff en Warnock zijn de eerste Democratische senatoren van de staat in ruim twintig jaar. Door hun winst hebben de Democraten nu vijftig zetels in de Senaat, net als de Republikeinen. Bij een gelijke stemming beslist de voorzitter, vanaf 20 januari de vicepresident Kamala Harris.

De winst van Ossoff en Warnock is opnieuw een grote tegenvaller voor de Republikeinen in Georgia. Biden won bij de presidentsverkiezingen van 4 november ook in die staat. Hij was daarmee de eerste Democraat sinds Bill Clinton in 1992 die dat voor elkaar kreeg.

Klein verschil tussen Ossoff en Perdue kan voor hertelling zorgen

Hoewel Amerikaanse media de winst toewijzen aan de Democraten, moet de officiële uitslag nog worden bevestigd. Naar verwachting wordt de eerste telling van de stemmen in de loop van woensdagavond afgerond.

Het kleine verschil tussen Ossoff en Perdue betekent naar de wet in Georgia dat er een automatische hertelling zal plaatsvinden. Doorgaans zorgen hertellingen niet voor verschuivingen die de uitkomst wijzigen.