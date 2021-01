De Democraat Raphael Warnock heeft met een nipte meerderheid de senaatszetel in Georgia gewonnen van de huidige Republikeinse senator Kelly Loeffler. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder AP en CNN.

Volgens de projecties kan Loeffler niet meer haar achterstand inhalen en wint Warnock (51) de cruciale senaatszetel voor de Democraten. Loeffler was pas sinds begin 2020 Senator van de zuidelijke staat.

Warnock gaat de geschiedenisboeken in als de eerste zwarte Senator van Georgia. Hij is bovendien de eerste Democratische Senator in de staat in ruim twintig jaar.

De uitslag van de tweede te verdelen zetel voor de Senaat is nog spannend. De Republikein David Perdue staat met zo'n duizend stemmen (50,02 procent) voor op zijn Democratische uitdager Jon Ossoff (49,98 procent).

Die uitslag geeft de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. Bij een winst van Perdue houden de Republikeinen hun meerderheid en kunnen ze het beleid van aankomend president Joe Biden flink tegenwerken. Bij een winst van Ossoff hebben de Democraten zowel de meerderheid in het lager- als het hogerhuis.

Het tellen is volgens Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, nu tijdelijk gestaakt. Woensdagochtend (lokale tijd) gaat het tellen verder. De einduitslag wordt 21.00 uur (Nederlandse tijd) verwacht.

Biden won bij de presidentsverkiezingen van 4 november ook Georgia. Hij was daarmee de eerste Democraat die dat voor elkaar kreeg sinds Bill Clinton in 1992 voor het laatst die staat won.