In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stembureaus voor de Senaatsverkiezingen om 1.00 uur Nederlandse tijd gesloten. Met 90 procent van de stemmen geteld gaan de twee Republikeinse kandidaten voorlopig aan de leiding.

Tijdens de verkiezingen in november wist geen van de vier kandidaten 50 procent van de stemmen te behalen. Volgens de wet in Georgia was daarom een tweede ronde nodig.

Vlak nadat de stembureaus waren gesloten gingen de Democraten aan de leiding, waarschijnlijk aangezien de meeste als eerst getelde stemmen uit stedelijke districten waar overwegend op de Democraten wordt gestemd. Later kwamen er meer Republikeinse stemmen bij en lijkt het een spannende race te worden.

Rond 5.00 uur Nederlandse tijd was 90 procent van het verwachte aantal stemmen geteld. Republikeinse senator David Perdue gaat geteld met 51,2 tegen 48,8 procent aan de leiding in de race tegen Democratische uitdager Ossoff. Ondertussen leidt Republikein Kelly Loeffler met 50,8 procent tegen 49,2 procent voor de Democraat Raphael Warnock.

Omdat veel Amerikanen vanwege de coronapandemie per brief stemmen, kan de uitslag langer op zich laten wachten dan normaal.

De verkiezingen in Georgia geven de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. Als de Republikeinen hun meerderheid in het hogerhuis van het Amerikaanse parlement behouden, kunnen zij het aankomend president Joe Biden de komende vier jaar lastig maken met zijn beleid en zijn benoemingen.