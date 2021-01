De stembureaus voor de senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia zijn in de nacht van dinsdag op woensdag om 1.00 uur (Nederlandse tijd) gesloten. Met 97 procent van de stemmen geteld gaan de Republikeinen en Democraten nek-aan-nek, meldt The New York Times.

Rond 7.00 uur staat de Democraat Raphael Warnock met 50,4 procent van de stemmen nipt voor op de zittende Republikeinse senator Kelly Loeffler. De Republikein David Perdue staat met zo'n duizend stemmen (50,02 procent) voor op zijn Democratische uitdager Jon Ossoff (49,98 procent).

Het tellen is volgens Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, nu tijdelijk gestaakt. Woensdagochtend (lokale tijd) gaat het tellen verder. De einduitslag wordt 21.00 uur (Nederlandse tijd) verwacht.

Vlak nadat de stembureaus gesloten waren, gingen de Democraten aan de leiding, waarschijnlijk omdat het gros van de als eerst getelde stemmen afkomstig was uit stedelijke districten waar overwegend op de Democraten wordt gestemd. Later kwamen er meer Republikeinse stemmen bij en lijkt het alsnog een spannende race te worden.

De verkiezingen in Georgia geven de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat van het Amerikaanse parlement behouden, kunnen ze het beleid van aankomend president Joe Biden de komende vier jaar flink tegenwerken. De Democraten moeten beide senatoren winnen, de Republikeinen hebben voldoende aan één.

Tijdens de verkiezingen in november wist geen van de vier kandidaten 50 procent van de stemmen te behalen. Volgens de wet in Georgia was daarom een tweede ronde nodig.