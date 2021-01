Kiezers in de Amerikaanse staat Georgia kunnen vanaf dinsdag 7.00 uur (13.00 uur Nederlandse tijd) naar het stembureau om twee senatoren te verkiezen. De uitkomst zal grote gevolgen hebben voor de machtsbalans in het Congres en de eerste termijn van president Joe Biden.

Officieel eindigt het stemmen om 19.00 uur (1.00 uur Nederlandse tijd), maar volgens de wet in Georgia mogen kiezers die voor die tijd zijn aangeschoven in rijen bij kieslokalen hun stem nog uitbrengen.

Bij eerdere (voor)verkiezingen in Georgia ontstonden door logistieke problemen lange rijen bij stembureaus. Dat gebeurde voornamelijk in stedelijke gebieden, zoals in hoofdstad Atlanta. Kiesbeambten van de staat hebben gezegd dit keer een soepelere stembusgang te verwachten.

De Republikeinse ingezetene David Perdue (71) verdedigt zijn senaatszetel tegen zijn Democratische uitdager, documentairemaker Jon Ossoff (33). Zijn partijgenoot Kelly Loeffler (50) neemt het op tegen de Democratische dominee Raphael Warnock (51).

Meer dan drie miljoen inwoners van Georgia hebben een vervroegde stem uitgebracht. Dat is ongeveer 40 procent van het totale aantal geregistreerde kiezers in de staat.

Als er duidelijke winnaars zijn, zullen de uitslagen waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag bekend worden. Zijn de verschillen klein, dan kunnen ze enkele dagen op zich laten wachten.

De Republikeinen hebben momenteel een meerderheid van 52 zetels in de Senaat en de Democraten hebben 48 senaatszetels. Als de Democraten beide zetels van Georgia winnen, krijgen zij die in handen, dankzij de beslissende stem van aankomend vicepresident Kamala Harris. Zonder de meerderheid wordt het lastig voor aankomend president Biden om zijn beleidsagenda uit te voeren.

Trump zette kiesbeambten Georgia onder druk

Georgia koos in november voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Het voormalige Republikeinse bolwerk kleurde daarmee voor het eerst sinds 1992 blauw en werd een van de doorslaggevende swingstaten.

De verkiezingsuitslag in Georgia werd aangevochten door zittende president Donald Trump en de Republikeinen, die stellen dat de Democraten zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige verkiezingsfraude. In talloze rechtszaken wisten zij geen bewijzen voor die stelling te leveren. Twee hertellingen in Georgia leverden ook geen andere uitkomst op.

Trump kwam eerder deze week in opspraak, nadat een telefoongesprek was uitgelekt waarin hij Republikeinse politici en kiesbeambten uit Georgia onder druk zette om stemmen te "vinden" die hem tot winnaar zouden kronen. De president leek hen te bedreigen met mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Senatoren Perdue en Loeffler steunen de beweringen van de president dat hij het slachtoffer werd van fraude.