De vertrekkend Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Republikeinse partijgenoot Brad Raffensperger, staatssecretaris van de staat Georgia, onder druk gezet om "voldoende stemmen te vinden" die hem alsnog een verkiezingswinst kunnen opleveren in Georgia. Dat blijkt zondag uit een uitgelekt telefoongesprek in handen van The Washington Post.

In het telefoongesprek, dat volgens de Amerikaanse krant een uur duurde en zaterdag plaatsvond, probeert Trump op verschillende manieren Raffensperger te overtuigen hem te helpen om zijn nederlaag in de staat ongedaan te maken.

Het "enige" dat Trump van Raffensperger wil, is dat hij 11.780 stemmen voor hem vindt. "Dan hebben we de staat gewonnen", aldus de president. Eerst probeert Trump dit door zijn partijgenoot te vleien en te smeken, later met dreigementen met strafrechtelijke procedures.

Volgens de president is het onmogelijk dat hij de verkiezingen in de swingstaat heeft verloren. "Wij hebben met honderdduizenden stemmen gewonnen. De mensen van Georgia zijn boos." Hij herhaalt beweringen van verkiezingsfraude, maar levert hiervoor wederom geen bewijzen.

De aankomend president Joe Biden won bij de verkiezingen van 4 november in de swingstaat. Georgia ging al sinds 1992 niet meer naar een Democratische kandidaat. Ook na twee door Trumps team aangevraagde hertellingen bleef de uitslag hetzelfde.

Weerlegde complottheorieën

De president zegt in het audiofragment dat hij geruchten heeft gehoord over fraude met stemmachines en verdwenen stemmen. De staatssecretaris van Georgia reageert dat de president zich baseert op complottheorieën die al lang zijn weerlegd. Hij benadrukt dat de hertellingen in zijn staat "eerlijk en nauwkeurig" waren. "Met alle respect: de informatie die u heeft is inaccuraat", aldus Raffensperger.

Als de staatssecretaris blijft weigeren Trump te helpen bij het zoeken naar de stemmen in Fulton Country, die volgens hem zijn 'verdwenen', slaat de sfeer in het gesprek om en dreigt de president met strafrechtelijke vervolging. "Het is een strafbaar feit. Je kunt dit niet laten gebeuren, want dat is een groot risico voor jou en Ryan (Germany, advocaat van Raffensperger, red.)."

Volgens The Washington Post maakt het telefoongesprek duidelijk dat de president inmiddels wanhopig is en nog steeds naarstig zoekt naar manieren om de verkiezingsuitslag - die inmiddels is bevestigd door de regering - in zijn voordeel te doen kantelen. Op 20 januari wordt Biden geïnaugureerd.

In het gesprek zijn meerdere hooggeplaatste Republikeinen te horen, onder wie Witte Huis-stafchef Mark Meadows en de conservatieve advocaat Cleta Mitchell. De betrokken partijen weigeren in de krant te reageren.

Dinsdag opnieuw verkiezingen in Georgia

In Georgia vinden dinsdag opnieuw verkiezingen plaats voor de Senaat. Dan worden twee zetels verdeeld. Het is een erg belangrijke verkiezing, omdat een winst van Biden hem een meerderheid kan opleveren in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

Voor de Democraten is het belangrijk om beide zetels te winnen, de Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de meerderheid te behouden.