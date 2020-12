Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag de rechtszaak verworpen die de Amerikaanse staat Texas had aangespannen om de verkiezingsuitslag in vier Amerikaanse staten ongeldig te verklaren.

Volgens het hooggerechtshof had de staat Texas geen juridische onderbouwing om de rechtszaak aan te spannen. "Texas heeft geen juridische belang bij de wijze waarop andere staten hun verkiezingen houden", aldus de rechtbank.

Het Republikeinse Texas spande de rechtszaak aan namens de Amerikaanse president Donald Trump, die vindt dat de stemmen in de staten Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin ongeldig moeten worden verklaard. De stemmen in de vier staten waren cruciaal voor de overwinning van president-elect Joe Biden.

Het is de zoveelste nederlaag die zittend president Donald Trump heeft geleden in zijn juridische strijd om de verkiezingsnederlaag tegen aankomend president Joe Biden ongedaan te maken.

Volgens Trump zou er tijdens de verkiezingen afgelopen november sprake zijn geweest van grootschalige fraude. Tot dusver is daar nog geen bewijs voor geleverd.

Het Trump-kamp heeft in de Verenigde Staten tientallen rechtszaken aangespannen om de uitslag van de verkiezingen van 3 november te veranderen. Bijna al die rechtszaken zijn tot nu toe verloren door de president. Vorige week verloor hij nog zaken in de staten Michigan en Nevada en bij hertellingen in Georgia bleef Biden de winnaar.