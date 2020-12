Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een rechtszaak aangespannen om de verkiezingsresultaten in de staat Georgia ongeldig te laten verklaren. Eerder probeerde Trump al middels twee hertellingen de uitslag tevergeefs te veranderen.

Het team van Trump zegt te beschikken over getuigen die onder ede over fraude hebben verklaard. Die zouden bewijzen dat er tienduizenden illegale stemmen zijn meegeteld en dat waarnemers zijn geweigerd tijdens het tellen.

Twee eerdere hertellingen in Georgia veranderden de uitslag niet. Trumps rivaal Joe Biden bleef de winnaar. De rechtszaak is opnieuw een poging van de president om zijn verkiezingsnederlaag ongedaan te maken. Biden won in Georgia ongeveer dertienduizend stemmen meer dan Trump.

De uitslag in Georgia maakt overigens weinig uit voor het eindresultaat. De staat is goed voor zestien kiesmannen. Mocht Trump bij de rechter toch gelijk krijgen en bij een nieuwe stembusgang winnen, zet hem dat op 248 kiesmannen. Dat is onvoldoende voor de vereiste 270 om de verkiezingen te winnen. Biden won bij de verkiezingen 306 kiesmannen.

Het Trump-kamp heeft in de Verenigde Staten tientallen rechtszaken aangespannen om de uitslag van de verkiezingen van 3 november te veranderen. Bijna al die rechtszaken zijn tot nu toe verloren door de president. Vrijdag verloor hij nog zaken in de staten Michigan en Nevada.