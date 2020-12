Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bewijzen gevonden voor grootschalige verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen kon veranderen. Dat zegt justitieminister William Barr dinsdag in een interview met AP.

Volgens een verslaggever van CNN arriveerde Barr dinsdagmiddag (lokale tijd) in het Witte Huis voor een gesprek met stafchef Mark Meadows. Het juridische team van zittend president Donald Trump liet kort daarna in een verklaring weten dat het onderzoek van Barrs ministerie onvolledig is. Ook stelt het team dat veel aangeleverde "bewijzen" niet zijn onderzocht.

Volgens Barr hebben de FBI en federale aanklagers specifieke zaken onderzocht, maar leverden die onvoldoende bewijs op voor een eventuele andere verkiezingsuitkomst. "Tot nog toe hebben wij geen fraude gezien op een schaal die de verkiezingsuitslag had kunnen veranderen."

De uitspraken van Barr zijn opmerkelijk te noemen, want tot nog toe heeft hij zich altijd achter president Trump geschaard. Laatstgenoemde blijft volhouden dat er gefraudeerd moet zijn bij de verkiezingen, die werden gewonnen door zijn Democratische tegenstander Joe Biden.

Trump weigert nog steeds nederlaag te erkennen

Trump weigert nog altijd zijn verlies toe te geven, maar heeft vooralsnog geen bewijzen geleverd die wijdverbreide fraude aantonen. De uitspraken van Barr zijn wederom een tegenslag voor Trump, die eerder ook al bijna alle aangespannen rechtszaken verloor.

Zondag gaf Trump voor het eerst een interview na de verloren verkiezingen. Hij benadrukte tegenover Fox News dat hij elke juridische mogelijkheid zal gebruiken om zijn gelijk aan te tonen. "Mijn gedachten zullen over zes maanden niet anders zijn: er is ontzettend valsgespeeld."

Twee weken geleden gaf Barr - ondanks bezwaren van federale assistent-aanklagers - toestemming om onregelmatigheden bij de verkiezingen te onderzoeken. Wel mochten alleen "substantiële beschuldigingen" worden onderzocht en mochten de aanklagers geen "onrealistische of vergezochte beweringen" onderzoeken. Dit was een opmerkelijke stap, omdat de minister van Justitie zich doorgaans niet bemoeit met de verkiezingen als er nog geen definitieve uitslag is.

Barr is er in het verleden meerdere keren van beschuldigd het ministerie van Justitie als machtsinstrument te gebruiken om zo de politieke en persoonlijke belangen van Trump te beschermen.