De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagochtend (Nederlandse tijd) in een videoboodschap erkend dat hij de verkiezingen heeft verloren van Joe Biden. "Dienen als uw president was de grootste eer van mijn leven", aldus Trump. De president stelde tot lang na de bekendwording van de zege van de Democraat zonder greintje bewijs dat Biden de overwinning aan fraude te danken had en dat hijzelf in werkelijkheid een "monsterzege" had behaald.

"Nu heeft het Congres de uitslag bekrachtigd. Een nieuwe regering zal aantreden op 20 januari. Mijn focus is nu om een vreedzame en soepele machtsoverdracht mogelijk te maken", zei Trump. "Nu is het tijd voor herstel en verzoening." De president verwees naar de schade die de coronapandemie heeft veroorzaakt, die volgens Trump alleen gerepareerd kan worden door samen te werken.

In de video veroordeelde hij ook de "gruwelijke aanval" op het Capitool van woensdag. "Net zoals alle Amerikanen ben ik geschokt door het geweld, de wetteloosheid en de chaos. De Verenigde Staten moeten een natie van rechtsorde zijn." Volgens Trump hebben de geweldplegers "de zetel van de Amerikaanse democratie vervuild".

De video van Trump is op Twitter geplaatst en is daarmee zijn eerste bericht op het platform sinds hij voor twaalf uur geschorst werd. Dit deed het platform wegens drie berichten die als opruiend werden gezien, in verband met de "ongekende en aanhoudend gewelddadige situatie in Washington".

Trump probeerde uitslag aan te vechten met tientallen rechtszaken

De concessie volgt op het stuklopen van tientallen rechtszaken om de uitslag aan te vechten, twee bescheiden juridische successen en verschillende gefaalde pogingen om kiesraden en Republikeinse parlementariërs in swingstaten tot medewerking te bewegen.

Dat veranderde na een nederlaag in de rechtszaal in Pennsylvania en de officiële bevestiging van de verkiezingsresultaten in Michigan. Emily Murphy, het door Trump aangestelde hoofd van de facilitaire dienst van de federale overheid (GSA) maakte op 23 november bekend dat haar agentschap de overwinning van Biden erkent en de transitieperiode formeel zou starten.

Trump zegt in zijn video dat hij "de integriteit van de stembusgang" wilde verzekeren met zijn rechtsgangen. "Ik weet dat jullie teleurgesteld zijn", zegt de president tegen zijn achterban, "maar ons fantastische avontuur is pas net begonnen". Waar hij hier precies aan refereert, is niet duidelijk.