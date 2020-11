Een federale rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft zaterdag een rechtszaak verworpen die het campagneteam van president Donald Trump recentelijk had aangespannen om de verkiezingsuitslag in hun voordeel te beïnvloeden. Trumps advocaten beweren dat er sprake is van wijdverbreide stemfraude, maar hiervoor is volgens rechter Matthew Brann onvoldoende bewijs geleverd.

De rechter stelt dat er op basis van het aangeleverde bewijs onvoldoende reden is om aan te nemen dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen van 3 november, die Trump verloor van zijn Democratische tegenstander Joe Biden. De advocaten van de president gaan proberen de zaak in hoger beroep aan te vechten.

Met de rechtszaak hoopte Trumps campagneteam de staatskiescommissie te weerhouden om Biden definitief als winnaar in de staat uit te roepen. Het argument was dat sommige county's kiezers ten onrechte zouden hebben toegestaan fouten op hun per mail uitgebrachte stem te corrigeren.

De rechtszaak is een van de tientallen die Trump en zijn Republikeinse bondgenoten hebben aangespannen in de nasleep van de verkiezingen. De Republikeinen hebben geen bewijs geleverd voor hun beweringen over wijdverbreide en gecoördineerde verkiezingsfraude.

Erg vlotten willen deze rechtszaken nog niet. De advocaat van Trump, Rudy Giuliani, maakte donderdag bekend een rechtszaak in Michigan af te blazen.

Ook aanvragen hertellingen onderdeel van strategie

Een andere strategie vanuit het Republikeinse kamp is het ongeldig te laten verklaren van resultaten of te veranderen door middel van hertellingen. Ook dit lijkt Trump vooralsnog niet te helpen. Zo bleek donderdag na een hertelling in de Amerikaanse staat Georgia dat Biden nog steeds de winnaar is.

Het aanvragen van een hertelling kost erg veel geld. Trumps team richt zich hier dan ook op specifieke county's en niet op volledige staten. Hoewel de hertelling in Georgia het verschil tussen Biden en de huidige Amerikaanse president verkleinde (van ongeveer 14.000 naar 12.284 stemmen), maakte dit voor het eindresultaat geen verschil.

Bondgenoten van Trump vertellen verschillende Amerikaanse media, waaronder AP, dat het doel van de president niet is om de verkiezingsuitslag te veranderen. Hij wil zijn trouwe achterban gemotiveerd en opgezweept houden, zeggen zij, zodat die hem zal steunen bij zijn volgende project na zijn presidentschap.

Trump heeft gezinspeeld op de start van een eigen digitaal nieuwsmedium en een nieuwe gooi naar het Witte Huis in 2024.