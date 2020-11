In de Amerikaanse staat Georgia is de hertelling van de stemmen voor de presidentsverkiezingen van eerder deze maand donderdag afgerond. Aan het eindresultaat veranderde niets: de Democraat Joe Biden heeft het voormalige Republikeinse bolwerk veroverd.

De voorsprong van Biden op president Donald Trump kromp van ongeveer 14.000 naar 12.284 stemmen.

Van de verkiezingsfraude waar de Republikeinen de Democraten van beschuldigen, was geen sprake, maar bij de hertelling kwamen wel verschillende fouten aan het licht.

Meer dan 3.300 stemmen op geheugenkaarten bleken niet te zijn ingeladen in de stemcomputers en in Floyd County werden 2.600 andere stemmen niet verwerkt als gevolg van een fout van een medewerker.

Volgens de wet in Georgia moeten de definitieve verkiezingsuitslagen vrijdag binnen zijn. Dat betekent dat president Trump en de Republikeinen niet veel tijd hebben om de resultaten van de hertelling aan te vechten bij de rechter.

In verschillende andere staten, zoals Pennsylvania en Michigan, voeren de president en de zijnen wel nog steeds een juridische strijd. Veel successen levert die niet op. De advocaat van Trump, Rudy Giuliani, maakte donderdag bekend dat een rechtszaak in Michigan wordt afgeblazen.

Ruzie om stemmen in Wayne County sleept zich voort

In een county in die staat, Wayne, bestaat onenigheid over de einduitslag: twee Republikeinse leden van de plaatselijke kiesraad kondigden dinsdag tijdens een openbare vergadering aan die niet te willen bevestigen. Na massale kritiek vanuit het publiek kwamen ze daarop terug en werden de uitslagen goedgekeurd.

Beide Republikeinen ondertekenden woensdag echter een verklaring waarmee ze die stemmen introkken. Ze zouden alleen vóór hebben gestemd vanwege "intense pesterijen en dwang" tijdens de vergadering en zouden hebben gevreesd voor hun veiligheid en die van hun families.

Wayne County omvat onder meer de stad Detroit, waar Biden een overweldigende overwinning behaalde. Volgens de Republikeinen werd daar grootschalig gefraudeerd. Zij hebben dat in verschillende rechtszaken niet weten aan te tonen.

Bondgenoten van Trump vertellen verschillende Amerikaanse media, waaronder AP, dat het doel van de president niet is om de verkiezingsuitslag te veranderen. Hij wil zijn trouwe achterban gemotiveerd en opgezweept houden, zeggen zij, zodat die hem zal steunen bij zijn volgende project na zijn presidentschap.

Trump heeft gezinspeeld op de start van een eigen digitaal nieuwsmedium en een nieuwe gooi naar het Witte Huis in 2024.