De Amerikaanse president Donald Trump heeft Chris Krebs, de hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land, ontslagen via Twitter. Volgens Trump zou Krebs onjuiste verklaringen hebben gegeven door te hebben ontkend dat er sprake was van fraude tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Krebs was het hoofd van het CISA, het agentschap voor cyberveiligheid en infrastructuurveiligheid van ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security). Daar had hij als taak had om het verkiezingsproces te beschermen tegen inmenging door hackers.

Het hoofd cybersecurity haalde vorige week de woede van Trump op de hals door diens beschuldigingen van verkiezingsfraude te ontkennen. "De presidentsverkiezingen van 3 november waren de veiligste in de geschiedenis van de Verenigde Staten", zei Krebs toen. "Er is geen bewijs dat er stemmen onterecht zijn geteld."

Krebs zei vorige week al onder meer tegen persbureau Reuters dat hij verwachtte te worden ontslagen vanwege het ontkennen van verkiezingsfraude.

Via Twitter liet de Amerikaanse president weten dat de verklaring van Krebs over de verkiezingen onjuist is en daarom besloten heeft te ontslaan. Volgens Trump waren er "massale ongeregeldheden en er was sprake van fraude, zo stemden er dode mensen en hadden waarnemers geen toegang tot stembureaus." De president leverde hier geen bewijs voor.

Twitter plaatste een waarschuwing bij de tweets van de president dat deze ongegrond zijn.

Krebs liet op zijn beurt via zijn Twitter-account weten dat hij vereerd was om het land te hebben gediend. "We hebben gedaan wat juist was", aldus Krebs.

Rechtszaken van Trump willen niet vlotten

President Donald Trump heeft dinsdag nog een rechtszaak verloren tegen de Amerikaanse staat Pennsylvania die hij aanspande wegens vermeende verkiezingsfraude.

Sinds de verkiezingsdag hebben het team van Trump en bondgenoten binnen de Republikeinse partij ruim twintig rechtszaken verloren vanwege een gebrek aan bewijs voor fraude, waaronder nog vier federale rechtszaken in Georgia, Michigan, Wisconsin en Pennsylvania.