Nu de stemmen van de Amerikaanse verkiezingen grotendeels geteld zijn, wordt ook de nieuwe samenstelling van het Amerikaanse Congres steeds duidelijker. De complete uitslag is pas in januari bekend, onder meer omdat in Georgia een tweede stemronde komt. Maar dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat een aantal bijzondere nieuwkomers krijgen, is al een feit.

Het 117e Congres van de Verenigde Staten haalt dit jaar een aantal mijlpalen op gebied van diversiteit. Zo zal het Congres bestaan uit een recordaantal vrouwen. Zeker 141 vrouwen hebben zetels bemachtigd, verspreid over de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, waarmee het record uit 2019 is gebroken. Toen wisten 127 vrouwen in het Congres te komen.

Ook op gebied van leeftijd is er een 'mijlpaal' behaald. De Republikein Madison Cawthorn wordt het jongste lid van het Congres uit de recente geschiedenis. De 25-jarige Cawthorn 'verslaat' daarmee Alexandria Ocasio-Cortez, die in 2018 op 29-jarige leeftijd werd gekozen namens het veertiende district van New York. Cawthorn representeert het elfde kiesdistrict van North Carolina.

De 25-jarige Madison Cawthorn is het jongste congreslid uit moderne geschiedenis. (Foto: ANP/AFP)

Meer staten kiezen vertegenwoordigers van kleur

Voor het eerst komen er Koreaans-Amerikaanse vrouwen in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen Michelle Steel en Young Kim zijn in Californië gekozen en de Democratische Marylin Strickland in de staat Washington.

Marylin Strickland is naast een van de eerste Koreaans-Amerikaanse vrouwen in het Congres ook de eerste zwarte Amerikaanse afgevaardigde namens de staat Washington ooit.

New Mexico is de eerste staat die alleen maar gekleurde vrouwen naar het Huis van Afgevaardigden stuurt. De Republikein Yvette Herrell en de Democraat Teresa Leger maken hun debuut in het Huis en de Democraat Deb Haalan werd herkozen.

De Democratische Cori Bush is door het eerste kiesdistrict van Missouri gekozen voor het Huis van Afgevaardigden. Zij is de eerste zwarte Amerikaanse die Missouri in het Huis vertegenwoordigt.

Cori Bush komt als eerste zwarte Amerikaanse namens Missouri in het Huis van Afgevaardigden. (Foto: ANP)

Niet alleen vanwege diversiteit opmerkelijke Congresleden

Naast alle ontwikkelingen op het gebied van diversiteit, kent het Congres ook elk jaar wel een paar nieuwkomers die op een geheel andere wijze bijzonder zijn. Vanwege hun faam, bijvoorbeeld, of omdat ze opvallend genoeg al zijn overleden.

De Democratische Mark Kelly is gekozen tot senator van Arizona. Kelly is een bekende astronaut en heeft vier vluchten gemaakt in de Space Shuttle. Hij en zijn tweelingbroer Scott waren het onderwerp van het tweelingonderzoek van NASA. Kelly is niet de eerste astronaut in de Amerikaanse politiek.

De Republikein Ronny Jackson is door het dertiende kiesdistrict van Texas gekozen om naar het Huis van Afgevaardigden te gaan. Van 2013 tot 2018 was hij de persoonlijke arts van de president. Hij heeft dus zowel Barack Obama als Donald Trump medisch bijgestaan.

Mark Kelly vertrok in 2011 voor het laatst naar de ruimte. (Foto: ANP)

Ook bijzondere resultaten in lokale verkiezingen

Tegelijk met de verkiezingen voor de nationale senaat, konden een aantal Amerikanen ook kiezen voor hun lokale bestuur. Dat leverde twee mijlpalen en een heel aparte zege op.

Voor de lokale senaat van de staat Delaware De Democratische Sarah McBride is verkozen voor de lokale senaat van de staat Delaware. Hiermee wordt ze de eerste transgender senator in de Verenigde Staten.

De Democraat Kim Jackson wordt de eerste lhbti-senator die plaatsneemt in de senaat van Georgia.

In het achtste kiesdistrict van North Dakota heeft de Republikein David Andahl gewonnen. Hij is echter een maand voor de verkiezingen overleden aan de gevolgen van COVID-19 en is nooit van het stembiljet gehaald. Het is niet duidelijk wat er met zijn zetel zal gebeuren.

Sarah McBride wordt de eerste transgender persoon in de Senaat van een staat. (Foto: ANP)