Zestien federale assistent-aanklagers hebben de Amerikaanse minister van Justitie William Barr verzocht geen toestemming te geven voor onderzoeken naar verkiezingsfraude. De assistent-aanklagers hebben dat kenbaar gemaakt in een brief, die in handen is van The Washington Post.

Het is niet duidelijk hoeveel assistent-aanklagers Barr heeft aangewezen om mogelijke verkiezingsfraude te onderzoeken.

De zittende president Donald Trump beweerde zowel voor als na de verkiezingsdag dat er sprake zou zijn van verkiezingsfraude. Hij heeft daar tot dusver geen bewijs voor geleverd. Ook Barr schreef in zijn eerdere brief met instructies aan de aanklagers dat er "nog geen aanwijzingen van fraude gevonden zijn".

Desondanks wilde Barr dat de federale assistent-aanklagers "serieuze beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en tellen" gaan checken, zeker in gebieden waar het de einduitslag had kunnen beïnvloeden.

De betrokkenen stellen dat er tot dusver "geen enkel bewijs" is dat dergelijke fraude heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn zij het niet eens met het argument dat de onderzoeken "weinig impact hebben" op de verkiezing. Barr stelt dat dit het geval is doordat er al gestemd is en men alleen nog moest wachten op de uitslag.

Omstreden beleidsverandering stuit op veel weerstand

Dat Barr maandag besloot dat er een onderzoek moest komen naar verkiezingsfraude, werd gezien als een omstreden besluit. Het is namelijk beleid dat het ministerie van Justitie zich niet met een verkiezing bezighoudt als er nog geen definitieve uitslag is. Vrijdag werd pas een einduitslag naar buiten gebracht door Amerikaanse media, nadat in de staten Georgia en North Carolina winnaars waren uitgeroepen.

"De beleidsverandering is niet gebaseerd op feitelijke onderbouwingen", schrijven de assistent-aanklagers. Eerder stapte Richard Pilger, de ambtenaar die bij het ministerie van Justitie de leiding heeft over onderzoeken naar eventuele misdaden rondom de verkiezingen, al op uit protest tegen het nieuwe beleid.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie meldt in gesprek met The Washington Post dat de aanklagers de eerste brief van Barr niet goed gelezen hebben.

Trump erkent verkiezingswinst Biden nog steeds niet

Trump heeft nog altijd zijn verlies niet toegegeven. In plaats daarvan spande de huidige president talloze rechtszaken tegen verschillende staten aan wegens fraude, zonder bewijs.

Een rechtszaak tegen de verkiezingsuitslag in de staat Arizona werd vrijdag door zijn campagneteam ingetrokken. Er zouden gebreken zijn geweest bij stemmachines, maar die zouden 'slechts' 191 kiezers hebben getroffen. Trump verloor met een verschil van ruim elfduizend stemmen.

Overigens betekent het intrekken van de rechtszaak niet dat er geen volgende rechtszaak volgt. "Het campagneteam blijft de opties van president Trump in Arizona overwegen", aldus een woordvoerder.