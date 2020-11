De definitieve verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten is bekend. Joe Biden is uitgeroepen tot winnaar in Georgia, waarmee hij de eerste Democraat is sinds Bill Clinton in 1992 die de zestien kiesmannen mag bijschrijven. De laatste staat die nog stemmen moest tellen, North Carolina, werd toegeschreven aan zittend president Donald Trump.

Biden heeft in totaal 306 kiesmannen vergaard, ruim voldoende voor het volgende presidentschap. Daarvoor waren 270 kiesmannen nodig. Trump haalde 232 kiesmannen binnen.

Het duurde dit jaar langer dan normaal voordat er een uitslag kwam. Pas zaterdag werd er een winnaar uitgeroepen, terwijl inwoners dinsdag al naar de stembus gingen.

De vertraging komt deels door de coronacrisis. Veel mensen brachten hun stem per post uit om lange rijen bij stembureau's te omzeilen, maar de stembiljetten zijn moeilijker om te verifiëren. Daarnaast was de opkomst veel groter dan bij eerdere verkiezingen.

Georgia liet woensdag nog weten dat er een hertelling zou volgen in de staat doordat de verschillen tussen Biden en Trump klein waren. Ook in andere staten, zoals Wisconsin, Nevada, Arizona en uiteraard North Carolina ontliepen de kandidaten elkaar vrij weinig, waardoor lang gewacht werd op een uitslag.

De winst van Biden in Georgia is niet de enige opmerkelijke uitslag binnen de Amerikaanse verkiezingen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd hij ook uitgeroepen tot winnaar in Arizona, een staat die sinds 1996 niet door een Democraat was gewonnen.

57 Biden vindt het 'gênant' dat Trump verlies niet toegeeft

Trump erkent nog steeds verkiezingswinst Biden niet

Trump heeft nog altijd zijn verlies niet toegegeven. In plaats daarvan spande de huidige president talloze rechtszaken aan tegen meerdere staten, doordat er op grote schaal verkiezingsfraude zou hebben plaatsgevonden, beargumenteerd Trump. Hij heeft voor die claim geen bewijzen geleverd.

Een rechtszaak tegen de verkiezingsuitslag in de staat Arizona werd vrijdag door zijn campagneteam ingetrokken. Er zouden gebreken zijn geweest bij stemmachines, maar die zouden 'slechts' 191 kiezers hebben getroffen. Trump verloor met een verschil van ruim elfduizend stemmen.

Overigens betekent het intrekken van de rechtszaak niet dat er geen volgende strafzaak volgt. "Het campagneteam blijft de opties van president Trump in Arizona overwegen", aldus een woordvoerder.