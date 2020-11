Welkom bij deze laatste wekelijkse update over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met deze week: Overgrote meerderheid Republikeinen gelooft fraudeclaims, en waar gingen de peilingen dit keer de mist in?

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

De stemmen zijn (bijna) geteld, en hoewel president Donald Trump nog geen aanstalten maakt om zijn nederlaag te erkennen, is dit de laatste Verkiezingsupdate. Uiteraard blijven we alle ontwikkelingen volgen in onze reguliere berichtgeving.

Grote meerderheid Republikeinen slikt bewijsloze fraudeclaims

President Trump zit sinds Amerikaanse media zijn rivaal uitriepen tot winnaar vooral aan de buis gekluisterd, zeggen ingewijden. In een gestage stroom tweets blijft hij herhalen (vaak in hoofdletters) dat er grootschalig is gefraudeerd en hij eigenlijk heeft gewonnen. Daarnaast haalt Trump vaak uit naar het bij hem in ongenade gevallen Fox News en promoot hij de conservatieve nieuwssites One America News Network en Newsmax, die Bidens winst niet erkennen.

Hij vervolmaakt zo, in het staartje van zijn presidentschap, de strategie waarin hij zich in de laatste vier jaar al een meester toonde: het scheppen van een alternatieve werkelijkheid, waarin elke zet van hem en zijn regering niet alleen de juiste is, maar de beste ooit gezet, alle kritiek 'nep' is en onwaarheden worden herhaald alsof ze daarmee feiten worden.

Die strategie werkt. Zeven op de tien Republikeinen gelooft dat de Democraten de verkiezingen hebben 'gestolen', bleek eerder deze week uit een peiling van Politico/Morning Consult. In een peiling van Economist/YouGov zei 83 procent van de Trump-stemmers hetzelfde.

Republikeinse kiezers worden gebombardeerd met verzoeken om financiële bijdrages; ze ontvingen alleen al naar schatting zo'n 270 miljoen sms'jes sinds 3 november, meldde AP woensdag. "Als ALLE patriotten 10 dollar doneren, hebben president Trump en de Republikeinse Partij alles wat ze nodig hebben om de verkiezingen te VERDEDIGEN en te WINNEN", luidde een van die berichten.

Veruit de meeste Republikeinse politici houden vol dat Trump elk recht heeft de uitslag aan te vechten. Medio december moet het Kiescollege de volgende president aanwijzen. Als Trump en de zijnen voor die tijd geen overtuigend bewijs kunnen leveren voor hun beweringen van fraude (bewijs dat nog nergens is te bekennen) wordt het lastiger voor Republikeinse politici om de president te blijven paaien en Biden de zege te onthouden.

Hoe nu verder? Collega Joost Nederpelt verkende de mogelijke scenario's.

Flikten die peilingen het ons nou gewoon wéér?

Het is de tweede opeenvolgende keer, na de presidentsverkiezingen van 2016, dat onderzoeksbureaus het schaamrood op de kaken hebben staan. Biden scoorde geen overweldigende overwinning, en de Democraten deden het een stuk slechter dan verwacht in het Huis en de Senaat.

Het is nog te vroeg om een precieze diagnose te stellen. Dat zal in de komende maanden moeten gebeuren, nadat de verkiezingsuitkomsten zijn bevestigd en meer informatie over de kiezers beschikbaar komt. Maar op basis van wat we nu weten, kunnen al een paar voorzichtige conclusies worden getrokken.

De grootste missers betroffen de senaatsrace: de Republikeinen Thom Tillis (North Carolina) en Susan Collins (Maine) liepen in de peilingen steevast achter op hun Democratische uitdagers, maar wonnen beiden - Collins zelfs met gemak.

De steun voor Republikeinse kandidaten voor een senaatszetel werd op meerdere plekken flink onderschat, zelfs nog meer dan de steun voor de president. Het lijkt erop dat kiezers die Biden steunden en op een Republikein stemden voor de Senaat flink ondervertegenwoordigd waren in de peilingen.

Peilingen zaten er niet mijlenver naast in presidentsrace

Wat betreft de strijd om het presidentschap zaten de onderzoekers er niet zo ver naast als in 2016, al leek dat tijdens de verkiezingsnacht even anders. Als alle stemmen zijn geteld, zal naar verwachting blijken dat de voorloper in de peilingen won in 48 van de 50 staten, North Carolina en Florida uitgezonderd.

Landelijke gemiddelden uit de peilingen gaven Biden op voorhand een voorsprong van 8 procentpunten. Uiteindelijk zal die waarschijnlijk 4 tot 5 procentpunten bedragen.

Dat neemt niet weg dat de fouten in de peilingen aanzienlijk waren - en dat dit gevolgen heeft gehad voor de race. Team-Trump besloot, in het zicht van flinke achterstanden, minder campagne te voeren in Michigan en Wisconsin. Trump verloor in die staten uiteindelijk maar nipt. Team-Biden investeerde aan het slot van de campagne stevig in Iowa en Ohio, die volgens de peilingen konden worden veroverd. Biden verloor daar dik.

Het grootste probleem lijkt te zijn dat bijna niemand nog wil meedoen aan telefonische peilingen. Tijdens de jaren tachtig was meer dan de helft van de gebelden bereid de onderzoekers te woord te staan, tegenwoordig is dat minder dan 6 procent.

Peilers denken al langer na over andere manieren om aan een representatieve doorsnede van de bevolking te komen. Bijvoorbeeld door erop te letten dat genoeg leden van een bepaalde groep worden meegenomen, zoals praktisch opgeleide witte kiezers in 2016. Maar dat heeft weinig zin als alleen kiezers uit die groep die geneigd zijn op de Democraten te stemmen willen meewerken.

Naast onderzoeken naar de systematische fouten die dit jaar optraden, zullen onderzoeksbureaus, de media en campagneteams die hun bevindingen gebruiken en de burgers die ze grif tot zich nemen moeten besluiten hoe peilingen voortaan zullen worden bekeken.

Dit was de laatste Verkiezingsupdate. Bedankt voor jullie aandacht, interessante vragen, andere opmerkingen en de levendige discussies op NUjij. Tips blijven altijd welkom: matthijs@nu.nl.