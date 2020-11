Joe Biden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ook in de staat Arizona gewonnen, melden Amerikaanse media. De aanstaande president van de Verenigde Staten vergroot hiermee zijn overwinning op de zittende president Donald Trump en 'flipt' Arizona. De staat, die doorgaans Republikeins stemt, gaat voor het eerst sinds 1996 naar de Democraten.

Arizona was een van de laatste staten waar nog geen winnaar was uitgeroepen. Overigens werd Biden door enkele grote Amerikaanse media als AP en Fox News al vrij snel tot winnaar uitgeroepen in Arizona, toen de Democraat een aanzienlijke voorsprong had op Trump. Andere media zoals CNN (en NU.nl) waren terughoudender.

Biden lag sinds de verkiezingen op 3 november vrijwel onafgebroken aan kop, maar de marge tussen Biden en Trump werd wel kleiner. Woensdag wist Trump zijn achterstand terug te brengen tot enkele duizenden kiezers. Inmiddels is het aantal stemmen dat nog geteld moet worden echter zo klein geworden dat de president Biden niet meer kan inhalen.

Het is voor het eerst sinds sinds 1996 dat een Democratische kandidaat de meeste stemmen heeft behaald in Arizona. Destijds won Bill Clinton in de staat. Ook in 1948 kleurde de staat blauw, toen Harry Truman de meeste stemmen kreeg.

290 kiesmannen voor Biden, 217 voor Trump

Met zijn winst in Arizona (goed voor 11 kiesmannen), komt Biden op 290 kiesmannen, tegenover de 217 van Trump. Zaterdag bereikte de Democraat al de 270 kiesmannen die benodigd zijn voor de verkiezingswinst.

Om tot een volledige verkiezingsuitslag te komen zijn nog resultaten nodig uit twee staten: North Carolina (15 kiesmannen) en Georgia (16 kiesmannen). De laatstgenoemde staat gaat alle stemmen handmatig hertellen, zo werd woensdag bekend.

Ondertussen weigert Trump nog steeds zijn verlies te erkennen. Volgens hem is op grote schaal stemfraude gepleegd, in het voordeel van de Democraten. In meerdere staten is de zittende president naar de rechter gestapt. Tot dusver heeft de president echter geen enkel bewijs geleverd dat er daadwerkelijk stemfraude is gepleegd.

'Verkiezingen waren de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis'

De Amerikaanse organisaties die verantwoordelijk zijn voor het verloop van de presidentsverkiezingen hebben donderdag (lokale tijd) in een gezamenlijke verklaring geschreven dat er geen bewijs is voor verloren of gewijzigde stembiljetten.

In de verklaring op de website van het officiële Agentschap voor Cyberveiligheid en Veiligheid van de Infrastructuur (CISA) staat dat de presidentsverkiezingen van 3 november "de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis" zijn geweest.

De organisaties roepen op tot vertrouwen in het Amerikaanse kiessysteem. "Hoewel we weten dat er veel ongegronde beweringen zijn en mogelijkheden om verkeerde informatie te verspreiden over het verloop van onze verkiezingen, kunnen we u verzekeren dat we het grootste vertrouwen hebben in de veiligheid en integriteit van onze verkiezingen, en dat zou u ook moeten doen."