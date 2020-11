Joe Biden heeft Ron Klain woensdag (lokale tijd) gekozen als chef van zijn staf in het Witte Huis. Dat meldt het transitieteam van de toekomstige president van de Verenigde Staten.

"Ron Klain's verregaande en uiteenlopende ervaring en zijn bekwaamheid om met mensen van over het hele politieke spectrum te werken, is precies wat ik zoek in een stafchef voor het Witte Huis in crisistijd en in een tijd waarin we ons land weer samen brengen", verklaart Biden op Twitter.

De chef van de staf is de hoogste medewerker van de president in het Witte Huis en een sleutelfiguur in zijn entourage. Door insiders werd Klain al maanden gezien als de grootste kanshebber voor de baan als Biden president zou worden.

Klain geldt al jaren als bekend gezicht in de top van de Democratische partij. Toen Biden vicepresident was onder Barack Obama, was Klain ook al Bidens stafchef. Ook heeft hij Obama in 2014 en 2015 geadviseerd over het indammen van een ebola-uitbraak en beschikt hij over ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Republikeinse topbestuurders uit cruciale staten zien geen tekenen van fraude

De zittende Amerikaanse president Donald Trump weigert zijn verlies ondertussen nog steeds te erkennen. Hij heeft afgelopen week diverse rechtszaken aangespannen omdat er in meerdere staten zou zijn gefraudeerd met stemmen. Hiervoor heeft hij echter geen bewijs geleverd.

In de nacht van woensdag op donderdag lieten ook twee Republikeinse topbestuurders uit de cruciale staten Georgia en Arizona weten dat zij geen tekenen van verkiezingsfraude zien bij het tellen van de stemmen.

In een interview met Fox News zei Mark Brnovich, de hoofdaanklager en minister van Justitie in Arizona, dat er geen signalen in de staat zijn, die Trumps beweringen over verkiezingsfraude kunnen onderbouwen. Ook een eventuele hertelling in Arizona zou volgens hem weinig veranderen aan de stand van zaken in die staat.

Zondag spande Trumps campagneteam nog een rechtszaak aan in de staat, omdat stembiljetten van zijn aanhangers ten onrechte zouden zijn geweigerd.

Handmatige hertelling in Georgia

Ook Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, zei in een interview met CNN dat hij in zijn staat geen bewijs ziet voor Trumps aantijgingen van stembusfraude aan het adres van de Democraten.

Onderzoeken naar eventuele fraude hebben tot nu toe niets opgeleverd. Raffensperger zegt dat hij dan ook gelooft dat de telling tot dusver nauwkeurig is uitgevoerd.

Wel werd woensdag bekend dat er een handmatige hertelling in de staat komt, vanwege het kleine verschil tussen Biden en Trump. Biden leidt op dit moment met zo'n veertienduizend stemmen (0,3 procent) in Georgia.