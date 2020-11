De Amerikaanse president Donald Trump is zoals verwacht tot winnaar uitgeroepen in de staat Alaska. Daarmee kleurt de doorgaans Republikeinse staat opnieuw rood. Om tot een volledige verkiezingsuitslag te komen zijn nog resultaten nodig uit drie staten: North Carolina, Arizona en Georgia. De laatstgenoemde staat gaat alle stemmen handmatig hertellen, zo werd woensdag bekend.

Voor het eindresultaat zal het weinig uitmaken: zonder Georgia en Alaska kwam de Democraat Joe Biden al tot 279 kiesmannen, voldoende voor het volgende presidentschap. Trump mag drie kiesmannen bijschrijven en staat op een voorlopig totaal van 217.

De resultaten in Georgia, Arizona en North Carolina kunnen de verkiezingsnederlaag van Trump alleen nog verkleinen: hij kan maximaal 259 kiesmannen krijgen. Momenteel gaat de zittend president alleen aan de leiding in North Carolina. In zowel Georgia als Arizona heeft Biden een minieme voorsprong.

Overigens werd de Democraat door grote Amerikaanse media als AP en Fox News al vrij snel tot winnaar uitgeroepen in Arizona, toen Biden een aanzienlijke voorsprong had op Trump. Andere media zoals CNN (en NU.nl) zijn terughoudender. Inmiddels heeft Trump zijn achterstand teruggebracht tot enkele duizenden kiezers.

In alle overgebleven staten moet nog minder dan 1 procent van de stemmen geteld worden. Dit jaar duurde het tellen van de stemmen veel langer dan normaal, doordat er een grotere opkomst was dan bij eerdere verkiezingen. Ook werden er veel stemmen per post uitgebracht. De telling van deze stemmen duurt langer vanwege de complexe verificatie.

Trump heeft diverse rechtszaken aangespannen omdat er in meerdere staten zou zijn gefraudeerd met stemmen. Hij heeft hiervoor geen bewijs geleverd. Eerder deze woensdag onthulde een medewerker van een Amerikaans postbedrijf in Pennsylvania dat hij beweringen van fraude had verzonnen.

De stand van zaken in de laatste drie staten:

Arizona (11 kiesmannen) - na tellen van 99 procent van de stemmen:

Joe Biden : 1.655.192 stemmen (49,4 procent)

: 1.655.192 stemmen (49,4 procent) Donald Trump: 1.642.379 stemmen (49,1 procent)

Georgia (16 kiesmannen) - na tellen van 99 procent van de stemmen:

Joe Biden : 2.471.905 stemmen (49,5 procent)

: 2.471.905 stemmen (49,5 procent) Donald Trump: 2.457.794 (49,2 procent)

North Carolina (15 kiesmannen) - na tellen van 99 procent van de stemmen: