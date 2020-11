Een medewerker van het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) in de staat Pennsylvania heeft toegegeven dat hij eerdere beweringen van verkiezingsfraude heeft verzonnen, meldt The Washington Post dinsdag (lokale tijd). Republikeinen die de uitslag van de presidentverkiezingen aanvechten, verwezen de afgelopen dagen meermaals naar de beweringen.

De postbode had beweerd dat een leidinggevende in de plaats Erie medewerkers had geïnstrueerd om te laat verstuurde briefstemmen mee te tellen.

Naar de beweringen van de man werd meermaals verwezen door hoge Republikeinse politici, die net als de Amerikaanse president Donald Trump beweren dat er sprake was van verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen en de uitslag juridisch aanvechten. Voor die bewering is vooralsnog geen enkel bewijs.

Onder meer de Republikeinse senator Lindsey Graham verwees naar de aantijgingen in een brief aan het ministerie van Justitie waarin hij pleitte voor een onderzoek naar de verkiezingen. Daarop gaf minister van Justitie William Barr in een brief toestemming aan federale aanklagers om onderzoeken in te stellen naar de vermeende misstanden rond de verkiezingen.

Aantijgingen zijn '100 procent onjuist'

De USPS-medewerker zou zondag aan inspecteurs van het postbedrijf hebben toegegeven dat er niks waar is van zijn eerdere beweringen en heeft een schriftelijke verklaring onder ede getekend waarin hij de aantijgingen intrekt, bevestigen meerdere ingewijden aan The Washington Post.

De leidinggevende die de medewerker beschuldigde, noemt de eerdere aantijgingen "100 procent onjuist". Volgens de leidinggevende betrof het beschuldigingen "door een medewerker die recentelijk meerdere malen gestraft is".

Biden: 'Trumps weigering verlies toe te geven is 'gênant'

Pennsylvania was een van de cruciale staten tijdens de presidentsverkiezingen tussen Joe Biden en Trump. Doordat hij de meeste stemmen kreeg in de staat, bereikte Biden zaterdag de benodigde 270 kiesmannen voor de verkiezingswinst. Trump houdt echter vol dat hij de echte winnaar is. Volgens hem is er stemfraude gepleegd in de staat.

Biden noemde Trumps weigering om zijn verlies toe te geven dinsdag 'gênant'. "Ik denk niet dat dit zijn nalatenschap ten goede komt", zei de aanstaande president tijdens een toespraak in zijn woonplaats Wilmington in de staat Delaware.

Maandag spande Trumps campagneteam een kort geding aan in Pennsylvania. Ook in andere staten is hij inmiddels naar de rechter gestapt. De zittende president heeft nog geen enkel bewijs getoond voor substantiële fraude.