De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft federale aanklagers maandag (lokale tijd) via een brief toestemming gegeven om onderzoeken in te stellen naar de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat bij de presidentsverkiezingen fraude is gepleegd. Tot nu toe heeft Trump geen enkel bewijs geleverd voor die bewering.

De Amerikaanse media hebben de Democratische oud-vicepresident Joe Biden zaterdag tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Maar de zittende president Donald Trump weigert zijn nederlaag te aanvaarden. Hij wil hertellingen en claimt zonder onderbouwing dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Ook zijn campagneteam houdt aan de bewering vast.

De brief met instructies van Barr lijkt onderdeel te zijn van Trumps strategie om de verkiezingsuitslag in twijfel te trekken. Barr is in het verleden meerdere keren ervan beschuldigd het ministerie van Justitie als machtsinstrument te gebruiken om zo de politieke en persoonlijke belangen van de president te beschermen.

Barr schrijft wel dat de aanklagers alleen achter "substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en tellen" mogen aangaan. Hij roept de aanklagers op om geen "onrealistische of vergezochte" beweringen te onderzoeken.

Richard Pilger, de ambtenaar die bij het ministerie van Justitie de leiding heeft over het onderzoeken van eventuele misdaden rondom de verkiezingen, stapte enkele uren na de bekendmaking van Barr uit protest op. "Nu ik bekend ben met het nieuwe beleid en de gevolgen ervan, moet ik helaas ontslag nemen als directeur van de afdeling verkiezingsmisdaden", schrijft hij in een e-mail aan zijn collega's die in handen is van The New York Times.

Trump vecht uitslag aan bij de rechter

Trump houdt vol dat hij de echte winnaar van de verkiezingen is. De president verloor in meerdere cruciale staten, maar net van Biden.

Maandag spande Trumps campagneteam een kort geding aan in Pennsylvania. In de ingediende stukken zegt het team dat het systeem dat wordt gebruikt voor het controleren en tellen van briefstemmen in de staat "alle waarborgen ontbreekt voor transparantie en controleerbaarheid die er wel zijn voor kiezers die naar het stembureau gaan".

Ook in meerdere andere staten is zijn team inmiddels naar de rechter gestapt.