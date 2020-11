Het team van de nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden krijgt voorlopig geen geld van de overheid om de transitie van de macht de komende maanden goed te regelen. De General Service Administration (GSA), die dit moet regelen, wil wachten het geld pas vrijgeven als definitief duidelijk is dat Biden heeft gewonnen.

De Amerikaanse media hebben Biden zaterdag tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Maar de zittende president Donald Trump weigert zijn nederlaag te aanvaarden. Hij gaat hertellingen aanvragen en claimt zonder onderbouwing dat er verkiezingsfraude is gepleegd.

De GSA is een op papier neutrale organisatie, die de nieuwe president in de twee maanden voor de installatie moet helpen alvast belangrijke functies binnen de regering in te vullen. Op deze manier kan een president direct na de inauguratie goed van start gaan.

Een nieuwe president moet bijvoorbeeld zo'n vierduizend belangrijke vacatures invullen. Een kwart daarvan moet door de Senaat worden goedgekeurd. Het is gebruikelijk dat de GSA de nieuwe regering met financiële steun op weg helpt zodra er een winnaar is aangewezen.

Het is onduidelijk wanneer Bidens team wel hulp krijgt

De instantie stelt dat er nog geen winnaar is aangewezen zolang Trump zijn nederlaag niet aanvaardt. Emily Murphy, het hoofd van de GSA, is door Trump aangesteld. Zij kan niet zeggen wanneer Bidens team het geld en de logistieke steun wel ontvangt. Zijn team heeft "in het belang van de Amerikaanse veiligheid en economie" aangedrongen op snelle hulp.

Het campagneteam van Trump houdt vast aan de bewering dat bij de verkiezingen fraude is gepleegd. Er wordt overwogen manifestaties te houden in de stijl van verkiezingsbijeenkomsten, melden Amerikaanse media als Axios en CNN op basis van ingewijden. Ook presenteert Trumps campagneteam mogelijk overlijdensberichten van mensen namens wie toch zou zijn gestemd.

Trump kondigde diverse rechtszaken in doorslaggevende staten aan

Trump houdt vol dat hij de echte winnaar van de presidentsverkiezingen is. Zijn team is in meerdere staten naar de rechter gestapt. De president verloor in meerdere belangrijke staten maar net van zijn Democratische uitdager Biden. Trump benadrukte eerder in een verklaring dat er stemmen herteld zullen worden en dat er rechtszaken worden gevoerd. Hij vindt dat media Biden te snel tot winnaar hebben uitgeroepen.

Daarover zouden de vertrouwelingen van de president van mening verschillen. Zijn schoonzoon Jared Kushner en first lady Melania hebben Trump volgens CNN geadviseerd zich neer te leggen bij zijn nederlaag. Zijn zoons Donald jr. en Eric denken daar anders over en proberen aanhangers te mobiliseren.