Joe Biden en Kamala Harris hebben zaterdagavond (lokale tijd) voor het eerst het Amerikaanse volk toegesproken nadat ze eerder op de dag werden uitgeroepen tot winnaars van de presidentsverkiezingen. In zijn overwinningsspeech riep de nieuwe president de aanhangers van Donald Trump op om hem een kans te geven. "Ik snap jullie teleurstelling, maar laten we die harde retoriek stoppen en naar elkaar luisteren."

Biden, die twee keer eerder het presidentschap aan zijn neus voorbij zag gaan, zegt dat hij weet hoe de teleurstelling van verliezen voelt. "Maar als we vooruitgang willen boeken dan wordt het tijd om naar elkaar te luisteren en elkaar niet als de vijand te zien."

"Ik wil dat we verenigd zijn, niet verdeeld. Ik ben vereerd door het vertrouwen dat jullie in mij hebben. Ik zie als president geen blauwe of rode staten (Democratische of Republikeinse staten, red.), maar alleen de Verenigde Staten."

De 77-jarige Biden gaf toe verrast te zijn door de feesten die zaterdag spontaan op straat ontstonden na zijn overwinning. "Dat was een schreeuw van hoop en nieuw vertrouwen in dat morgen een betere dag wordt. Met heel mijn hart zal ik werken voor jullie vertrouwen."

Biden bedankte zijn familie, de nieuwe vicepresident Harris en zijn vrouw Jill, die vanaf 20 januari First Lady is. "Zonder haar liefde en steun had ik dit onmogelijk kunnen doen. Ik ben zo trots op haar en op de rest van mijn familie."

Harris: 'We zijn er klaar voor'

Voor Kamala Harris, de gekozen vicepresident, was het de eerste keer dat ze het hele volk toesprak. De 56-jarige Democraat wordt de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Daarnaast is ze de eerste zwarte vicepresident én de eerste vicepresident met een Aziatische achtergrond.

Harris opende haar toespraak met een verwijzing naar burgerrechtenactivist John Lewis, die in juli overleed. "Hij schreef dat democratie niet gegarandeerd is, maar enkel zo sterk is als onze bereidheid om ervoor te vechten."

De gekozen vicepresident gaf toe dat de laatste maanden erg lastig zijn geweest. "Er waren onzekerheden, worstelingen. Tegelijkertijd zagen we ook jullie moed en jullie veerkracht." Voor Harris is het nu zaak om de punten uit hun campagne uit te voeren. "Amerika is er klaar voor. En zo zijn Joe en ik."

De gekozen president en vicepresident spraken bij een drive-in-bijeenkomst in Bidens woonplaats Wilmington (Delaware). Enkele duizenden aanhangers van Biden waren daarbij aanwezig. In de rest van het land kijken menigtes de speech op straat.

Aanhangers moesten vanuit hun auto naar de speech kijken, maar stonden in de praktijk veelal daarbuiten. Dat maakte het houden van voldoende afstand, waarvoor de drive-in-bijeenkomsten waren bedoeld, lastig. (Foto: ANP)

Biden gekozen met de popular vote

De gekozen president kreeg ook de popular vote (meerderheid van stemmen). Met - op het moment van publiceren - ruim 75 miljoen stemmen (4 miljoen meer dan Trump) komt Biden in de geschiedenisboeken als presidentskandidaat die de meeste stemmen ooit kreeg.

Tegelijkertijd bleven zo'n 70 miljoen Amerikanen, bijna de helft van het electoraat, achter Trump staan. Er wacht Biden dus een moeilijke taak om de kloof die bestaat te overbruggen.

Door het Amerikaanse kiessysteem hoeft het niet te betekenen dat de kandidaat met de meeste stemmen er ook daadwerkelijk met de winst vandoor gaat. Dat gebeurde bij de winst van Trump in 2016: zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton kreeg meer stemmen, maar Trump wist meer kiesmannen voor zich te winnen.

Joe Biden, Kamala Harris en hun partners Jill en Doug kijken naar het spectaculaire vuurwerk na afloop van hun toespraak. (Foto: ANP)

'Democratie zit in hart van Amerika'

Eerder op de dag liet de 77-jarige Democraat al weten dat hij vereerd is door het vertrouwen dat de Amerikanen in hem en Harris hebben. "Geconfronteerd met ongeëvenaarde obstakels, heeft een recordaantal Amerikanen gestemd. Dat bewijst opnieuw dat democratie diep in het hart van Amerika verankerd is."

"Wij zijn de Verenigde Staten van Amerika. En er is niets wat wij niet kunnen bereiken, als we het samen doen", aldus Biden.

De Amerikaanse gekozen president kreeg het nieuws van zijn winst te horen van zijn kleinkinderen. Dat zegt een anonieme medewerker van Bidens campagneteam tegen CNN. Kleindochter Naomi Biden plaatste zaterdagmiddag een foto op Twitter waarop Joe Biden wordt gefeliciteerd door zijn familie.