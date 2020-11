De Amerikaanse president Donald Trump weigert nog altijd te erkennen dat hij de presidentsverkiezingen van zijn rivaal Joe Biden heeft verloren. Trump herhaalde op Twitter opnieuw zijn ongefundeerde claim dat hij de winnaar is en twitterde een paar uur daarna weer, zonder concrete bewijzen te leveren, dat er is sprake is van verkiezingsfraude.

De huidige Amerikaanse president schrijft in kapitalen dat Republikeinse observators niet aanwezig mochten zijn bij het tellen van de poststemmen. Volgens Trump zijn er miljoenen stemformulieren per post verstuurd naar mensen die daar nooit om hadden gevraagd. Vooralsnog wijst niets erop dat er enige waarheid zit in die claims, ook levert de president geen bewijzen.

Zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) werd Trumps Democratische rivaal Joe Biden door Amerikaanse media uitgeroepen tot de 46e president-elect (gekozen president) van de Verenigde Staten. Dit deden zij na de winst van Biden in de swingstaat Pennsylvania (20 kiesmannen). Trump was op dat moment aan het golfen in de Amerikaanse staat Virginia. Kort daarna verliet hij de golfbaan.

Van Trump was al voor de verkiezingsdag bekend dat hij zich niet makkelijk gewonnen zou geven. Hij liet zaterdag dan ook snel in een verklaring weten zijn nederlaag niet te erkennen. Volgens hem is Biden in veel belangrijke staten nog niet uitgeroepen tot winnaar. Ook lopen er nog rechtszaken over tellingen.

"We weten allemaal dat Biden gehaast zichzelf tot winnaar wil uitroepen, en zijn vrienden in de media hem willen helpen: zij willen de échte waarheid niet tonen. Het simpele feit is dat deze verkiezingen nog lang niet over zijn", meldt de Trump-campagne in een statement op hun website. Maandag stapt de president naar de rechtbank.

'Meeste stemmen voor zittende president ooit'

Naast dat Trump zich zaterdag voor de derde keer deze week uitriep tot winnaar, schrijft hij ook dat hij 71 miljoen stemmen heeft gekregen. Dat is volgens hem het grootste aantal dat een zittend president ooit ontving. Die bewering klopt (op het moment van publiceren zijn er 70,6 miljoen stemmen voor hem geteld), maar zijn tegenstander Biden kreeg er met bijna 75 miljoen meer.

Door het Amerikaanse kiessysteem hoeft het echter niet te betekenen dat de kandidaat met de meeste stemmen er ook daadwerkelijk met de winst vandoor gaat. Dat gebeurde bij de winst van Trump in 2016: zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton kreeg meer stemmen, maar Trump wist meer kiesmannen voor zich te winnen.

De Amerikaanse president heeft zaterdag geen persmoment meer gepland staan. Dat zou erop wijzen dat Trump de media zaterdag niet meer te woord staat.