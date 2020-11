De Amerikaanse president Donald Trump lijkt niet van plan zich gewonnen te geven. Hij stelt dat de Republikeinen volgende week een "grote rechtszaak" zullen starten, die hem uiteindelijk - via het Hooggerechtshof - de verkiezingswinst moet opleveren. Deskundigen geven hem niet veel kans.

Trumps voornemen roept het schrikbeeld op van de verkiezingen van 2000, toen het Hooggerechtshof na weken van chaos tussenbeide kwam en George W. Bush uitriep tot winnaar, in het nadeel van zijn Democratische rivaal Al Gore.

De stembusgang van 2020 lijkt echter niet op die illustere voorganger, zeggen zowel progressieve als conservatieve deskundigen. De overwinningsmarge van Biden is zo groot, dat die niet wordt bedreigd door hertellingen in cruciale swingstaten.

De huidige juridische strijd spitst zich vooral toe op de swingstaat Pennsylvania, die Biden zaterdag over het randje hielp. Daar probeerden de Republikeinen voor 3 november twee keer een zaak voor de landelijke opperrechters te brengen, om een uitspraak van het Hooggerechtshof van de staat aan te vechten. Dat had, op basis van de grondwet van Pennsylvania, besloten dat de deadline voor het ontvangen van poststemmen drie dagen mocht worden verzet. De biljetten moesten wel een poststempel hebben die van voor de verkiezingsdag stamde (of een onleesbaar stempel).

Het landelijk Hooggerechtshof raakte eerst in een patstelling van 4-4, en besloot later dat de zaak opnieuw kon worden bekeken na de verkiezingen. De autoriteiten in Pennsylvania gaven uit voorzorg opdracht de stemmen in kwestie apart te leggen.

De Trump-campagne probeert nog steeds om het Hooggerechtshof zich over de kwestie te laten buigen, maar veel verschil zou dat niet maken. Deskundigen zeggen dat de afgezonderde stemmen bij lange na niet talrijk genoeg zijn om Trumps achterstand op Biden weg te werken.

Basis voor 'groot proces' nog niet bekend

Het is nog niet bekend wat precies de aard zal zijn van de "grote rechtszaak" die zaterdagavond werd beloofd door Trump. De president en zijn felste verdedigers beweren nog steeds dat de stembusgang gepaard ging met grootschalige fraude. Daar zijn geen bewijzen voor, hoewel Trump zegt die in overvloed te hebben. Als de Republikeinen willen dat de rechtspraak de overwinning van Biden ongedaan maakt, zullen die toch moeten worden gepresenteerd.

Anonieme adviseurs van Trump hebben zaterdag tegen verschillende Amerikaanse media gezegd dat zij zich niet bewust zijn van het bestaan van bewijs voor grootschalige fraude. De Federale Verkiezingscommissie (FEC) liet zaterdag weten dat de verkiezingen nagenoeg vlekkeloos zijn verlopen.

De onregelmatigheden die al door de Republikeinen worden aangekaart in de rechtbank betreffen vooral kleine kwesties, zoals de afstand waarop hun waarnemers van de tellers mochten staan.

Trump was zojuist begonnen aan een potje golf toen zijn rivaal Joe Biden werd uitgeroepen tot 46e president van de Verenigde Staten. (Foto: ANP)