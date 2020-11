Joe Biden heeft zaterdag op Twitter laten weten vereerd te zijn dat het Amerikaanse volk hem heeft gekozen als 46e president. "Het zal een moeilijke weg worden, maar ik beloof jullie dat ik een president zal zijn voor alle Amerikanen, ongeacht of je hebt gestemd op mij, of niet."

In een langere verklaring liet de 77-jarige Democraat weten dat hij nederig gestemd is door het vertrouwen dat het volk stelt in hem en aankomend vicepresident Kamala Harris.

"Geconfronteerd met ongeëvenaarde obstakels, heeft een recordaantal Amerikanen gestemd. Dat bewijst opnieuw dat democratie diep in het hart van Amerika verankerd is. Met het einde van de campagne, is het tijd de woede en de bittere retoriek achter ons te laten en samen te komen als natie", aldus Biden.

Biden behaalde de zege met landelijk meer dan vier miljoen stemmen voorsprong op de huidige president Donald Trump. Ook stemden er nog nooit zo veel mensen op een presidentskandidaat in de Amerikaanse geschiedenis. Tegelijkertijd bleven zo'n 70 miljoen Amerikanen, bijna de helft van het electoraat, achter Trump staan. Er wacht Biden dus een moeilijke taak om de kloof die bestaat te overbruggen.

De Democraat zegt dan ook in zijn verklaring dat het tijd is voor Amerika om zich te verenigen en te helen. "Wij zijn de Verenigde Staten van Amerika. En er is niets wat wij niet kunnen bereiken, als we het samen doen."

Om 2.00 uur Nederlandse tijd (primetime in de VS) zal de aankomende president het land toespreken. Hij zal dit doen in zijn woonplaats Wilmington (Delaware).