Zowel binnen als buiten de Verenigde Staten komen de eerste reacties binnen op de verkiezingsoverwinning van Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris.

Biden laat via Twitter weten zich vereerd te voelen dat de Amerikanen hem hebben verkozen tot 46e president van de Verenigde Staten. "Ik zal een president worden voor alle Amerikanen - of je voor mij hebt gestemd of niet. Ik zal het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld behouden."

Ook vicepresident Kamala Harris heeft van zich laten horen op Twitter. "Deze verkiezingen gaat over zo veel meer dan Joe Biden of mijzelf. Deze verkiezing gaat over de ziel van Amerika en onze wil om daarvoor te vechten. We hebben veel werk te doen, laten we beginnen."

Via hetzelfde medium deelt Harris een video van haar telefoongesprek met Biden na de uitslag.

Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden spreekt van een 'tijd om te helen en samen te komen'.

"De stemgerechtigden hebben gesproken, en ze hebben gekozen voor Joe Biden en Kamala Harris als onze nieuwe president en vicepresident", schrijft oud-presidentskandidaat Hillary Clinton. "Een historische keuze, een verstoting van Donald Trump, en een nieuwe start voor Amerika." Voormalig president Bill Clinton reageert ook, en stelt dat Biden en Harris "ons allemaal zullen dienen en samen zullen brengen".

De echtgenoot van Harris uit zijn trots via Twitter.

Buitenlandse politici feliciteren president-elect

De Canadese premier Justin Trudeau feliciteert Biden en Harris met de overwinning. "Onze landen zijn vrienden, partner en bondgenoten. We delen een relatie die uniek is voor het wereldtoneel. Ik zie er erg naar uit om samen te werken en voort te bouwen op deze relatie met jullie."

Vanuit Ierland feliciteert politicus Micheál Martin de kersverse president-elect en zegt er ook naar uit te zien met hem samen te werken. "Hij heeft zich gedurende zijn leven een ware vriend van de natie getoond."

"Goed, dat we eindelijk duidelijke cijfers hebben", schrijft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. "We zien ernaar uit om te werken met de komende regering van de Verenigde Staten. We willen investeren in onze samenwerking voor een nieuwe, trans-Atlantische start: een New Deal."

'Amerika kan na vandaag weer ademen'

Ook vanuit Nederland stromen de reacties op de winst van Biden binnen. "Dit is zo mooi. Amerika kan na vandaag weer ademen", schrijft D66-fractievoorzitter Rob Jetten .

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, deelt een quote van Biden op Twitter: "'Let's put the anger and the demonisation behind us. It's time for us to come together as a nation and heal. It's time for us to come together as a nation and heal. And I want you to know that I will work as hard for those who voted against me as for those who voted for me.' Joe Biden verwoordt waarmee een democratie staat of valt".

Ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking reageert via het sociale medium.

