Zowel binnen als buiten de Verenigde Staten komen de eerste reacties binnen op de verkiezingsoverwinning van Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris.

Barack Obama, 44e president van de Verenigde Staten, zegt dat hij niet nog trotser kan zijn in zijn felicitaties aan Biden en Harris. "Ik weet dat Joe zijn werk doet met de belangen van alle Amerikanen in zijn hart. Ik moedig elke Amerikaan aan hem een kans te geven en hem te steunen."

Hij vervolgt: "Deze resultaten van deze verkiezingen laten zien dat het land nog steeds tot op een diep en bitter niveau verdeeld is. Het is niet alleen aan Joe en Kamala om hun bijdrage te leveren, maar aan ons allemaal: om buiten onze comfortzone te treden, te luisteren naar anderen, de verhitte discussie af te koelen en overeenkomsten te vinden om verder te gaan, met in ons achterhoofd dat we allen tot één natie behoren, onder God."

Ook de Democratische oud-president Jimmy Carter en zijn vrouw Rosalynn feliciteren Biden met zijn overwinning: "We zijn trots op hun goed uitgevoerde campagne en kijken ernaar uit de positieve verandering, die zij in onze natie teweeg gaan brengen, te zien."

'Een tijd om te helen en samen te komen'

Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden spreekt van een "tijd om te helen en samen te komen".

"De stemgerechtigden hebben gesproken, en ze hebben gekozen voor Joe Biden en Kamala Harris als onze nieuwe president en vicepresident", schrijft oud-presidentskandidaat Hillary Clinton. "Een historische keuze, een verstoting van Donald Trump, en een nieuwe start voor Amerika." Voormalig president Bill Clinton reageert ook, en stelt dat Biden en Harris "ons allemaal zullen dienen en samen zullen brengen".

De echtgenoot van Harris, Douglas Emhoff, uit zijn trots via Twitter.

Buitenlandse politici feliciteren aankomend president

"Ik wens Joe Biden veel geluk en succes en feliciteer ook Kamala Harris", aldus de Duitse bondskanselier Angela Merkel. "Ik verheug me op de toekomstige samenwerking met president Biden. Onze trans-Atlantische vriendschap is onvervangbaar wanneer we de grote uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt willen afhandelen."

De Canadese premier Justin Trudeau feliciteert Biden en Harris met de overwinning. "Onze landen zijn vrienden, partner en bondgenoten. We delen een relatie die uniek is voor het wereldtoneel. Ik zie er erg naar uit om samen te werken en voort te bouwen op deze relatie met jullie."

De Franse president Emmanuel Macron feliciteert Biden en wijst erop dat er veel werk te verrichten valt in de strijd tegen huidige uitdagingen. "Laten we hier samen aan werken". De Libanese president Michel Aoun brengt ook zijn felicitaties aan Biden over. Hij hoopt dat het presidentschap van Biden balans brengt in de relatie tussen de landen.

Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk, spreekt ook zijn felicitaties uit.

Ook andere internationale politici, onder wie Narendra Modi (minister-president India) en Micheál Martin (Ierse politicus) feliciteren Joe Biden en Kamala Harris.

Donald Tusk hoopt op 'einde extreemrechts populisme in Europa'

Vanuit de Europese Unie krijgen Biden en Harris ook felicitaties van Charles Michel, de president van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie.

De Poolse politicus en voormalige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, zegt te hopen dat Biden's overwinning "het begin van het einde is voor extreemrechts populisme in Europa".

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, feliciteert de president-elect en vicepresident-elect en zegt uit te kijken naar de samenwerking met Biden.

'Amerika kan na vandaag weer ademen'

Ook vanuit Nederland stromen de reacties op de winst van Biden binnen. Premier Mark Rutte feliciteert de nieuwe president en zijn vicepresident namens het kabinet met hun overwinning bij de spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Ik kijk ernaar uit om de goede relatie tussen onze landen voort te zetten en hoop hem hier snel persoonlijk over te spreken."

Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) ziet ernaar uit een sterke band tussen Nederland en de Verenigde Staten voort te zetten. "Samenwerking tussen Europa en de VS is cruciaal om de economie weer op gang te krijgen en om democratische vrijheden en mensenrechten te verdedigen."

"Dit is zo mooi. Amerika kan na vandaag weer ademen", schrijft D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, deelt een quote van Biden op Twitter: "'Let's put the anger and the demonization behind us. It's time for us to come together as a nation and heal. It's time for us to come together as a nation and heal. And I want you to know that I will work as hard for those who voted against me as for those who voted for me.' Joe Biden verwoordt waarmee een democratie staat of valt".

"Een historische stap", reageert minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) via Twitter:

Dit bericht wordt aangevuld...