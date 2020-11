Inmiddels zijn de ogen al een tijd gericht op Pennsylvania, momenteel de cruciaalste staat in de Amerikaanse presidentsrace. Wint Joe Biden hier de meeste stemmen, dan heeft hij de verkiezingen gewonnen. De Democraat heeft een voorsprong van ruim 28.800 stemmen op president Donald Trump. Waar wachten we nu op?

De voorsprong van ruim 28.800 stemmen voor Biden komt neer op iets minder dan 0,5 procentpunten verschil met het aantal stemmen dat is uitgebracht op de zittende president Trump.

De grens van een half procentpunt is erg belangrijk voor de verschillende grote Amerikaanse media. Als het verschil 0,5 procentpunten of kleiner is, vindt er namelijk een hertelling plaats.

Voordat Biden als winnaar wordt uitgeroepen in de staat Pennsylvania en hij zichzelf dus de nieuwe president van de Verenigde Staten mag noemen, moet de marge wel echt zijn opgelopen tot meer dan 0,5 procentpunten. Daar is het nu wachten op. De verwachting is dat er de komende uren weer veel nieuwe getelde stemmen bij komen.

De huidige stand in Pennsylvania ziet er zo uit:

(20 kiesmannen) - 96 procent van stemmen geteld

Biden - 49,6 procent van de stemmen (3.336.887)

Trump - 49,1 procent van de stemmen (3.308.054)

Nog tienduizenden stembiljetten in Philadelphia

Het moment lijkt dichterbij te komen. In de grote stad Philadelphia moeten volgens een kiescommissaris nog tienduizenden stembiljetten worden geteld. Het gaat vooral om stemmen waarvan niet duidelijk is of ze geldig zijn en stemmen van militairen. Het kan volgens de kiescommissaris nog dagen duren voordat alle stembiljetten zijn verwerkt.

Overigens geldt zoals in elke staat dat niet álle stemmen geteld hoeven zijn om een winnaar in die staat uit te kunnen roepen. Als tijdens het tellen eenmaal duidelijk is wie er met de winst vandoor gaat, wordt dat al wereldkundig gemaakt. Maar hoe kleiner het verschil, hoe langer dat dus duurt.