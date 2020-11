Hoewel de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten nog altijd niet bekend is, wijzen de cijfers er volgens de Democratische kandidaat Joe Biden op dat hij gaat winnen. Biden riep Amerikanen zaterdag in een toespraak wederom op geduld te hebben en te wachten tot alle stemmen geteld zijn.

"We gaan met een duidelijke meerderheid winnen", stelde Biden in een toespraak vanuit zijn woonplaats Wilmington, in de staat Delaware.

De presidentskandidaat wees erop dat hij een etmaal geleden nog achterstond in de staten Georgia en Pennsylvania, maar dat hij nu op koers ligt voor winst in die staten.

"Met de winst van Pennsylvania, Michigan en Wisconsin hebben we de 'blue wall' hersteld. Het tellen gaat langzaam, maar we moeten niet vergeten dat het niet slechts cijfers zijn. Die stemmen vertegenwoordigen mensen, die hun stem laten horen. En zij zullen gehoord worden."

De 77-jarige presidentskandidaat heeft op dit moment 253 kiesmannen achter zich. Zijn tegenstander, de huidige president Donald Trump, heeft er 214. Voor winst zijn minimaal 270 van de in totaal 538 kiesmannen nodig.

112 Joe Biden: 'We behalen de meeste stemmen ooit'

Alle ogen gericht op uitslag Pennsylvania

Het wachten is vooral op de uitslag in Pennsylvania, dat wordt gezien als een cruciale staat. Als Biden hier de winst pakt, dan kan hij twintig kiesmannen op zijn naam zetten en heeft hij er voldoende achter zich om zich de nieuwe president van de Verenigde Staten te kunnen noemen.

De kansen van Trump zijn echter ook nog niet verkeken: wint de Republikeinse president Georgia én Pennsylvania, dan blijft hij nog in de race. Om nog een termijn te kunnen dienen als president, moet Trump dan in twee van de drie overgebleven staten - North Carolina, Arizona en Nevada - de meeste stemmen behalen.