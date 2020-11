Georgia, een cruciale staat in de Amerikaanse verkiezingsrace tussen Donald Trump en Joe Biden, gaat hoogstwaarschijnlijk de stemmen hertellen. Dat meldt de staatssecretaris van de staat, Brad Raffensperger, vrijdag in een persconferentie.

"Met zo'n kleine marge, moeten we opnieuw gaan tellen", aldus Raffensperger.

In Georgia is sprake van een nek-aan-nekrace. Joe Biden heeft met slechts 1.579 stemmen de leiding gepakt en 99 procent van de stemmen is al geteld. Zowel Biden als Trump heeft op dit moment 49,4 procent van de stemmen in de staat behaald.

Tot vrijdagochtend ging Trump nog aan kop in Georgia, maar Biden zat hem al sinds woensdag op de hielen.

Georgia is een cruciale staat in de race voor het presidentschap. Mocht Biden Georgia winnen, dan krijgt hij zestien kiesmannen erbij en komt hij op een totaal van 269. Dat is er net één te weinig om hem officieel de 46e president te mogen noemen.

Biden hoeft dan nog maar één staat te winnen uit Alaska, Arizona, Nevada, North Carolina en Pennsylvania, de andere vijf staten waar nog geen winnaar is uitgeroepen. Als Trump Georgia niet wint, maakt hij geen kans meer op de benodigde 270 kiesmannen. In theorie kan er dan alleen nog een gelijke stand ontstaan.

Als Georgia definitief blauw kleurt (Democratisch stemt), is dat voor het eerst in 28 jaar. Het gaat dus alleen nog even duren voordat we dat ook echt weten.

Aandacht verschuift naar Pennsylvania

Daarmee verschuift de aandacht volledig naar Pennsylvania. Als Biden de twintig kiesmannen van Pennsylvania pakt, is de race voorbij. Hij komt dan op een totaal van 273.

Op dit moment gaat Biden met een voorsprong van bijna zevenduizend stemmen nipt aan kop in de staat. 95 procent van de stemmen in Pennsylvania is nu geteld. Er moeten nog ruim 100.000 stemmen geteld worden, maar Biden kreeg 87 procent van de laatste batch die is bekendgemaakt.

Het is dus goed mogelijk dat Amerikaanse media deze staat al 'weggeven' aan Biden voordat ze er klaar zijn met tellen en Biden als nieuwe president uitroepen.