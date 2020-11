Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump lijkt nog niet van plan te zijn de strijd om het presidentschap op te geven. In een verklaring meldt het team vrijdag dat de verkiezingen nog niet voorbij zijn. Er wordt gesproken over grote misstanden in Pennsylvania en een mogelijke hertelling in Georgia "waardoor president Trump alsnog gaat winnen".

Volgens het team wordt ten onrechte de indruk gewekt dat Joe Biden aan het winnen is. "De foutieve voorspelling dat Joe Biden de winnaar is, is gebaseerd op resultaten in vier staten die nog lang niet definitief zijn", zegt een campagneleider.

Volgens het team wordt er een hertelling in Georgia verwacht. De campagneleider zegt er vertrouwen in te hebben dat hierdoor "verloren stembiljetten" boven tafel zullen komen, waardoor Trump alsnog wint in de staat. Op dit moment gaat Biden nipt aan kop in Georgia.

In Pennsylvania zou daarnaast volgens hen sprake zijn van grote misstanden. Zo zouden verkiezingsfunctionarissen er onder meer voor hebben gezorgd dat observanten geen of niet voldoende toegang hebben tot stemlokalen. Ook rekent het team erop dat Trump Arizona alsnog gaat winnen en dat er ook in Nevada dingen fout zijn gegaan.

Claims worden niet onderbouwd met bewijs

Net als in de toespraak die Trump in de nacht van donderdag op vrijdag gaf, ontbreekt het aan bewijzen die de claims onderbouwen.

Trump blijft volhouden dat de verkiezingswinst van hem wordt "gestolen". Tijdens zijn laatste toespraak herhaalde hij deze bewering opnieuw.

Op dit moment ligt Biden in alle vier de staten aan kop. De voormalig vicepresident heeft aan alleen Pennsylvania (20 kiesmannen) voldoende om aan genoeg kiesmannen (270) te komen om de verkiezingen te winnen.