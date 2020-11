Het is inmiddels vrijdag en nog altijd wachten de Verenigde Staten op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Waarom duurt het zo lang voor president Donald Trump of zijn Democratische uitdager Joe Biden tot winnaar kan worden aangewezen?

Het is niet ongebruikelijk dat de beslissing niet al op verkiezingsdag valt. Het duurde bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen van 2000 ook langer voordat president George W. Bush tot winnaar werd uitgeroepen.

Het wachten op de uitslag van 2020 duurt onder meer lang omdat de opkomst veel hoger is dan in 2016. Toen stemden zo'n 137 miljoen mensen. De verwachting is dat nu zeker 160 miljoen Amerikanen hun stem hebben uitgebracht. Dat bekent uiteraard dat er meer stemmen moeten worden geteld.

Veel stemmen zijn verzonden per post

De coronacrisis heeft ook de Verenigde Staten volop in zijn greep. Daarom hebben vooral de Democraten hun kiezers aangemoedigd om per post te stemmen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Het kost meer tijd om deze stemmen te tellen, omdat de verificatie complexer is dan bij stemmen die in het stemlokaal worden uitgebracht.

Daar komt bij dat in een aantal staten, voornamelijk op last van de Republikeinen, pas op verkiezingsdag mocht worden begonnen met het tellen van deze stemmen per post. Staten als Florida hadden deze stemmen in de dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag al geteld. In Pennsylvania was dit niet het geval.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat in bijna alle Amerikaanse staten nog wordt geteld. Het is in veel van deze staten alleen onmogelijk of onwaarschijnlijk dat een van de kandidaten zijn tegenstander nog gaat inhalen. De focus ligt op de Staten waar het nog spannend is en waar de beslissing over het presidentschap waarschijnlijk gaat vallen.