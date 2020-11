Na drie dagen is er vrijdag een eind gekomen aan de voorsprong van de zittende Amerikaanse president Donald Trump in de staten Georgia en Pennsylvania. Joe Biden zat hem sinds woensdag al op de hielen en lijkt de staten nu te gaan winnen. Georgia zal dan zelfs voor het eerst in 28 jaar blauw in plaats van rood kleuren. Wat betekent dit voor een mogelijke uitslag?

In ons liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Op dit moment staat Biden net als afgelopen dagen nog op 253 kiesmannen (we rekenen in tegenstelling tot AP en Fox News de kiesmannen van Arizona nog niet mee) en Trump op 214. Als Biden inderdaad de twintig kiesmannen van Pennsylvania pakt, is de race voorbij. Hij komt dan op een totaal van 273.

Mocht Biden Georgia eerder winnen dan Pennsylvania, dan krijgt hij zestien kiesmannen erbij en komt hij op een totaal van 269. Dat is er net één te weinig om hem officieel de 46e president te mogen noemen.

Onofficieel zullen veel media in hun analyses toch al die kant opgaan, omdat Biden ook een grote kans maakt om nog meer staten binnen te halen. En hij heeft er dan nog maar een nodig. Als Trump Georgia niet wint, maakt hij geen kans meer op de benodigde 270 kiesmannen.

Als we alle overige kiesmannen die dan nog te winnen zijn optellen, kan hij enkel op 269 uitkomen. In deze berekening is dus meegenomen dat Trump de voorsprong van Biden in Pennsylvania weer overneemt. In theorie kan er dan dus een gelijke stand ontstaan. Dan volgt er een situatie waarin het Huis van Afgevaardigden een beslissing neemt. Elke staatsdelegatie (50) krijgt dan één stem en wie een meerderheid (minstens 26) behaalt wint. De Senaat kiest dan op dezelfde manier de vicepresident.

Waarom duurt het tellen van de stemmen zo lang? De opkomst is erg groot, dus moeten er veel meer stemmen worden geteld dan in bijvoorbeeld 2016.

Vanwege de coronacrisis is er ontzettend veel per post gestemd. Het tellen van deze stemmen duurt langer doordat de verificatie complexer is.

In een staat als Pennsylvania mocht pas op verkiezingsdag worden begonnen met het tellen van de poststemmen. In andere staten mocht dat al eerder.

Ook in veel andere staten wordt nog geteld, maar daar kan de zege Biden of Trump niet meer ontgaan. De focus ligt op de staten waar het nog spannend is.

Welke staten zijn nog meer te vergeven?

Naast Georgia en Pennsylvania zijn nog vijf andere staten te vergeven: Alaska, Arizona, North Carolina en Nevada. We zetten ze even op een rijtje:

Alaska (3 kiesmannen) is het minst spannend. Met bijna 50 procent van de stemmen geteld staat Trump op een grote voorsprong. Hij heeft inmiddels bijna dubbel zoveel stemmen binnen als Biden. Maar met deze staat is Trump er natuurlijk lang niet.

De zittende president staat momenteel ook nog voor in North Carolina (15 kiesmannen), maar hier zit Biden hem ook op de hielen vanwege de poststemmen die nog geteld worden. Dit komt doordat vooral Democratische kiezers op deze manier hebben gestemd.

Nevada (6 kiesmannen) en Arizona (11 kiesmannen) zijn een beetje op de achtergrond geraakt, maar zijn niet minder interessant. In beide staten heeft Biden momenteel een voorsprong; AP en Fox News wezen hem woensdag zelfs al aan als winnaar. Volgens CNN en de New York Times was dat echter veel te voorbarig. In tegenstelling tot in Pennsylvania en North Carolina gaan hier namelijk nog wél veel stemmen naar Trump. Het is dus de vraag of Biden deze staat zal behouden.

Nevada ziet er op papier ook erg goed uit voor de Democraat, maar hier is nog maar 84 procent van de stemmen geteld. Wel kan het zo zijn dat de voorsprong van Biden zo groot wordt dat de media deze staat aan hem zullen toekennen.

Cruciale staten en kiesmannen Arizona (11) - Biden staat voor

Georgia (16) - Biden staat voor

Nevada (6) - Biden staat voor

North Carolina (15) - Trump staat voor

Pennsylvania (20) - Trump staat voor

Wachten op Georgia of Pennsylvania

Alle ogen zijn nu dus gericht op Georgia en Pennsylvania. Er moeten in de laatstgenoemde staat nog ruim 100.000 stemmen geteld worden, maar Biden kreeg 87 procent van de laatste batch die is bekendgemaakt.

Het is dus goed mogelijk dat Amerikaanse media deze staat al 'weggeeft' aan de Democraat voordat ze er klaar zijn met tellen.