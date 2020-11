De Amerikaanse president Donald Trump deed in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis opnieuw op zijn zachtst gezegd controversiële uitspraken. De factcheckers van het grootste Amerikaanse persbureau AP namen zijn uitspraken onder de loep.

Bewering: "Er doen horrorverhalen over de verkiezingsdag de ronde én er zijn bewijzen dat er daadwerkelijk grove dingen zijn fout gegaan."

Conclusie: (Nog) niet waar. Trump heeft nog geen bewijs van grote problemen op de verkiezingsdag geleverd en de algemene indruk is dat Amerikanen dinsdag geen problemen hebben ervaren tijdens het stemmen. Ook tijdens andere verkiezingen waren niet alle stemmen op één dag geteld.

Bewering: "De verkiezingsuitslag in Pennsylvania is beïnvloed door Democraten, die stembiljetten dagen na de verkiezingsdag nog altijd accepteren, en die worden te gemakkelijk meegeteld."

Conclusie: Niet de Democraten, maar het Hooggerechtshof heeft het meetellen van stemmen die binnen drie dagen na de verkiezingsdag aankomen toegestaan.

Bewering: "Democraten hebben bij het Hooggerechtshof een initiatief om toezichthouders bij stembureaus te plaatsen tegengehouden. Zij (Democraten, red.) willen niemand anders laten zien hoe stemmen worden geteld."

Conclusie: Er is door de Democraten geen poging gedaan om toezichthouders te weren bij stembureaus. Trump misinterpreteert een rechtszaak die ging over hoeveel afstand toezichthouders moesten houden tot overige werknemers bij locaties in Philadelphia. De Trump-campagne wilde dat toezichthouders minder afstand hoefden te houden dan wettelijk is toegestaan, en de rechter stond dat verzoek toe.

109 Nieuwszenders onderbreken speech Trump om onjuiste uitspraken

Bewering: "Ons (Trumps, red.) campagneteam is de toegang tot stembureaus in Detroit geweigerd."

Conclusie: Onjuist. Stembiljetten die per post zijn opgestuurd, werden in Detroit op één locatie geteld, waar 134 tafels waren opgezet. Beide campagneteams mochten één persoon bij elke tafel neerzetten. Volgens woordvoerder Janice Winfrey zijn er geen Republikeinse toezichthouders naar buiten begeleid, maar waren diverse personen "agressief naar medewerkers, die zij probeerden te intimideren".

Bewering: "Het kiesstelsel in Georgia wordt gecontroleerd door de Democraten."

Conclusie: Niet waar, een Republikein is hoofdverantwoordelijk: staatssecretaris Brad Raffensperger van Georgia.

Bewering: "Een rechter heeft bepaald dat in Georgia alleen op de verkiezingsdag gestemd mag worden. Nu worden er toch stemmen geteld die een dag later arriveerden."

Conclusie: Trump beschrijft een eerdere uitspraak van een rechter verkeerd. Het is inderdaad zo dat in Georgia stemmen vóór 19.00 uur op de verkiezingsdag gearriveerd moesten zijn bij een stembureau, maar voor overzees gestationeerde militairen werd een uitzondering gemaakt.

De stemmen die nu in Georgia geteld worden, zijn op de verkiezingsdag uitgebracht. De opkomst in veel staten is echter veel hoger, waardoor het langer duurt voordat er een uitkomst is.

Bewering: "Als je alleen de legale stemmen telt, dan win ik (Trump, red.) gemakkelijk. Als de illegale stemmen worden meegeteld, kunnen Democraten de verkiezing van ons stelen."

Conclusie: Deze bewering is ongefundeerd. Autoriteiten hebben geen meldingen gemaakt van enorme hoeveelheden verdachte stemmen - die zijn wel nodig om de verkiezing te kunnen beïnvloeden. Trump lijkt daarnaast te suggereren dat stemmen per post illegaal was, maar dit was volgens rechters een legitieme manier om tijdens de coronacrisis veilig te kunnen stemmen.

Bewering: "Wij (Republikeinen, red.) winnen op alle belangrijke locaties, maar slinkse activiteiten hebben die voorsprongen doen verdwijnen."

Conclusie: Niet waar. Het proces van het stemmen tellen is daar verantwoordelijk voor. In veel staten is gewacht met het tellen van de stemmen per post, om eerst de op verkiezingsdag uitgebrachte stemmen te tellen. Daardoor was er lang sprake van een vertekend beeld en leidde Trump met grote cijfers in bijvoorbeeld Michigan en Wisconsin, staten die later toch aan Biden werden toegewezen.